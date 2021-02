Grosjean balesetét dokumentumfilm formájában feldolgozta a Canal+: a francia csatorna a félórás műsorban elképesztő pontosságú animációban modellezte le szuperlassításban a becsapódást, illetve az azt megelőző és követő pillanatokat. Ebből kiderül, hogy a baleset cselekménye mindössze 1,6 másodperc alatt zajlott le.

Wow. Incredible Canal Plus animation of @RGrosjean's accident. Most accurate I've seen to date.



Have collected the animation clips into one video here (footage was placed amongst interview footage in the documentary).



h/t @RacingLines #F1 pic.twitter.com/QL0d2QU2ae