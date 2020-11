Az elmúlt évek egyik, ha nem a legirtózatosabb bukását láthattuk a Forma-1-es Bahreini Nagydíj rajtja után: azt követően, hogy összeért Danyiil Kvjattal a 3-as kanyar kigyorsításánál, 53 G-s erővel és nagy tempónál csapódott és fúrta át a szalagkorlátot Romain Grosjean a Haas-Ferrarival, ami a baleset következtében kettétört. Amellett, hogy saját lábán hagyta el a baleset helyszínét, az első információk is azt támasztják alá, hogy – a körülményekhez mérten – komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet: kisebb égési sérülések mellett esetleges bordatörésről számolt be a sajtó.

Grosjean balesete következtében finoman szólva is komoly károkat szenvedett el a szalagkorlát, melynek kettészakadása az F1 vezérkarát is aggodalommal tölti el. „Az F1-ben mindenki számára sokkoló volt ilyen súlyos balesetet látni. Nem vagyunk ehhez hozzászokva, főleg ilyen tűz mellett” – kezdte gondolatait a Motorsport.com-nak nyilatkozva Ross Brawn sportigazgató, aki újfent védelmébe vette az elmúlt időszak egyik legvitatottabb, azóta azonban már sokak által dicsért biztonsági intézkedését, mégpedig a glória bevezetését.

„Elismerés illeti az FIA és a csapatok a közös munkáját az elmúlt évekből. Emlékezhetünk a glória körüli összetűzésekre, amikor bevezették azt. És ezen a ponton kell kiemelnem Jean Todtot, amiért ragaszkodott ehhez. Azt hiszem, más lenne most a helyzet, ha nem lett volna a glória. Ezt pedig nagyra értékelem, képes volt átszakítani a korlátot, amin aztán az autó is átment. Így is alapos vizsgálatot folytatunk majd, hogy megértsük a helyzetet és tanuljunk belőle. Az ugyanis, hogy így szétszakad egy korlát, határozottan nem olyan, amit látni akarunk” – mélyedt bele a részletekbe a 66 éves szakember.