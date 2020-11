További részletek hamarosan!

Felejthetetlen képsorokkal rajtolt el a Forma-1-es Bahreini Nagydíj: valósággal átfúrta a szalagkorlátot Haas-Ferrarijával Romain Grosjean azt követően, hogy a 3-as kanyar kigyorsításánál hirtelen irányt váltva összeakadt az alphatauris Danyiil Kvjattal.

A crash like this a decade ago would’ve been fatal. FIA and the engineers have truly made the sport so much safer. #DriverOK #F1 #BahrainGP #Grosjean pic.twitter.com/goLULyyCK0

— Aditya Abraham (@AdityaAbraham7) November 29, 2020