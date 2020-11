221 km/órás, 53 G-s becsapódás és 28 másodperc a lángok között: számszerűsítve ezek az adatok jellemzik Romain Grosjean horrorbukását a Forma-1-es Bahreini Nagydíjról. A francia saját lábán hagyta el a Haas-Ferrarit, illetve ami abból maradt, ezt követően pedig kórházba szállították őt.

Grosjean állapotáról korábban már a csapatfőnök Günther Steiner is pozitívan nyilatkozott, de nemrégiben Instagramon egy rövid videót is közzétett a francia.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020