Daniel Ricciardo 2011-ben a Red Bullnak köszönhetően mutatkozhatott be a Forma-1-ben a HRT-nél, majd két Toro Rossó-s szezont követően 2014 és 2018 között négy idényt húzott le a nagycsapatnál, ahol összesen hét futamot nyert. Két renault-s, majd két, összességében csalódást keltő mclarenes szezont követően újra a Red Bullnál talált menedéket, hogy aztán 2023-ban és 2024-ben az AlphaTauri/VCARB-nál töltse utolsó (töredék)éveit.

A Forma-1-ből kipottyant ausztrál az elmúlt hónapokban inkább önmagára koncentrált, egy hete azonban bejelentette, hogy bár a versenyzésnek végleg búcsút intett, a Ford Racing nagyköveteként újra a nyilvánosság előtt szerepel majd.

F1: 2026-ban a Red Bullnál látjuk viszont Ricciardót 1
F1: Itt a vége, nem versenyez többé a nagy kedvenc
Alig egy éve került ki a Forma-1-ből, mégis a teljes és…

A Ford jövőre a Red Bull erőforráspartnereként újra jelen lesz a Forma-1-ben, a Red Bull Racing és a Red Bull Powertraints új vezérigazgatója, Laurent Mekies pedig azt mondja, az együttműködés keretében a 36 éves exversenyzőt is újra látjuk majd az F1-ben:

„Családias érzés, hogy Daniel a Ford Racing keretében újra a közelünkbe kerül. Jó érzés, a sok példa egyike arról, hány ponton kapcsolódnak a cégeink a projektjeink. Meggyőződésem, hogy mindenki a legnagyobb örömmel látja majd újra Danielt a paddockban, biztosan sor kerül majd erre a Fordnak köszönhetően”magyarázta a főnök.

F1: 2026-ban a Red Bullnál látjuk viszont Ricciardót 2
F1: Álmatlan éjszakák várnak a Red Bullra
A Red Bull új csapatfőnöke elismeri, hogy óriási kihívás számukra a 2026-os erőforrás fejlesztése, nem is gondolják,…
F1: 2026-ban a Red Bullnál látjuk viszont Ricciardót 3
Van, amit nem írsz a kocsira, de meg kéne mutatnod egy orvosnak
Minél érettebb valaki, annál jobban fogja értékelni azt a…