Daniel Ricciardo 2011-ben a Red Bullnak köszönhetően mutatkozhatott be a Forma-1-ben a HRT-nél, majd két Toro Rossó-s szezont követően 2014 és 2018 között négy idényt húzott le a nagycsapatnál, ahol összesen hét futamot nyert. Két renault-s, majd két, összességében csalódást keltő mclarenes szezont követően újra a Red Bullnál talált menedéket, hogy aztán 2023-ban és 2024-ben az AlphaTauri/VCARB-nál töltse utolsó (töredék)éveit.

A Forma-1-ből kipottyant ausztrál az elmúlt hónapokban inkább önmagára koncentrált, egy hete azonban bejelentette, hogy bár a versenyzésnek végleg búcsút intett, a Ford Racing nagyköveteként újra a nyilvánosság előtt szerepel majd.

A Ford jövőre a Red Bull erőforráspartnereként újra jelen lesz a Forma-1-ben, a Red Bull Racing és a Red Bull Powertraints új vezérigazgatója, Laurent Mekies pedig azt mondja, az együttműködés keretében a 36 éves exversenyzőt is újra látjuk majd az F1-ben:

„Családias érzés, hogy Daniel a Ford Racing keretében újra a közelünkbe kerül. Jó érzés, a sok példa egyike arról, hány ponton kapcsolódnak a cégeink a projektjeink. Meggyőződésem, hogy mindenki a legnagyobb örömmel látja majd újra Danielt a paddockban, biztosan sor kerül majd erre a Fordnak köszönhetően” – magyarázta a főnök.