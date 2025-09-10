Erősen magára húzta a célkereszteket a McLaren a Forma-1-es Olasz Nagydíj utolsó köreiben történtekkel. Mint ismert, a pályán Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben haladtak a pilóták, ám a kerékcserék után – melyet először Piastri, majd Norris bonyolított le – már változott az állás kettejük között, a brit elrontott kiállása miatt. Végül a helyzetet csapatutasítással rendezte az istálló.

A témáról sokaknak sokféle véleménye van, mi is elmondtuk már a Csapatrádióban. A monzai hétvégét követően Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi első számú embere is hangot adott gondolatainak. „Mindig a tisztességről beszélnek. De tisztességes-e az Piastrival szemben, ha a csapat hibája miatt büntetik? Nem.”

„Lassan úgy érzi az ember, hogy a McLaren egy Lando Norris nevű világbajnokot preferálna. Az ilyen hibák, mint a kerékcserénél, a motorleállás vagy éppen a futómű eltörése, ritkábbak lettek, de ezek is a sportág részei” – mondta Ecclestone.

