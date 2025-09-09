Ahogy közismert, a McLaren a múlt vasárnapi Olasz Nagydíjon a bokszutcából döntötte el két versenyzője befutási sorrendjét, miután a kerékcseréknél a pályán addig második, a bokszutcába azonban csak az addig harmadik Oscar Piastri után kihajtó Lando Norris kiállása rosszul sikerült, csapattársával szemben veszítve pedig az ausztrál mögé is került.

A bajnoki éllovast nem sokkal később arra kérték, hogy a sportszerűség jegyében adja vissza a 2. helyet Norrisnak, amit Piastri nem túl lelkesen, de meg is tett.

A helycseréről a futamot gyakorlatilag végig vezető Max Verstappent is tájékoztatták, amire a holland gyúnyosan felnevetve reagált: „Hah, pusztán azért, mert [Norrisnak] lassú kerékcseréje volt?!”

„Nem a mi dolgunk, de azt hiszem, így fair a bajnokság szempontjából” – válaszolta Verstappennek a mérnöke, Gianpiero Lambiase.

A monzai futamgyőztest a verseny után is megkérdezték a McLaren döntéséről, de a négyszeres világbajnok akkor inkább kimaradt az ügyből. „Tudom, hogy szeretnének valami ütős választ tőlem, de ez nem az én ügyem.”

Később azonban, a Red Bullhoz kötődő osztrák Servus TV hétfői adásában a Red Bull versenyzője is konkrétabban felelt arra, hogy ő mit tett volna Piastri helyében, amikor befutott a helycserés csapatutasítás. „Nos, én nem tettem volna meg” – szögezte le.

