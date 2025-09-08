Hollandia, De Telegraaf:

„Verstappen megtalálta a régi sebességét Monzában, és a világ egyik leggyorsabb pályáján megnyerte a Forma-1 leggyorsabb versenyét.”

AD:

„Max Verstappen gálaelőadást tartott Monzában. A négyszeres világbajnok teljesítménye az egész hétvégén pozitív meglepetést jelentett, megtörve a McLarenek egyeduralmát.”

Franciaország, Le Parisien:

„A monzai hétvége egy sporttörténelmi rekorddal indult: Verstappen 1:18.792 perces kört repesztett és 264,682 kilométer/órás átlagsebességet. Aztán simán megnyerte a futamot is.”

L’Equipe:

„Verstappen megmutatta milyen a dolce vita a Forma-1-ben. A Red Bull pilótája fölényesen diadalmaskodott az Olasz Nagydíjon, és idei harmadik futamgyőzelmét gyűjtötte be.”

Nagy-Britannia, The Sun:

„Verstappen elvette a McLarenek kedvét, amikor a Forma-1 leggyorsabb futamán 19 másodpercet vert Norrisra. A két mclarenes pilótának csak annyi jutott, hogy a csapatsorrenden vitatkozzanak.”

Daily Mail:

„Ha Lando Norris idén világbajnok lesz, akkor küldeni kell egy csekket nagyon sok nullával Andrea Stellának, a McLaren csapatfőnökének, aki utasította Oscar Piastrit, hogy engedje el csapattársát.”

Mirror:

„Max Verstappen történelmet írt Monzában váratlan diadalával.”

Olaszország, Gazzetta dello Sport:

„Verstappen kihasználta a McLaren hibáit. A holland pilóta tökéletes hétvégét produkált az Olasz Nagydíjon az első rajtkocka megszerzésétől a futamgyőzelemig.”

Tuttosport:

„Max Verstappen Olaszországban rendkívüli teljesítménnyel tért vissza a siker útjára.”

Corriere dello Sport:

„Verstappen uralta a versenyt Monzában, Piastri és Norris csak a második-harmadik helyért csatázhatott.”

Spanyolország, As:

Verstappen gyorsan elintézte a narancssárga autókat Monzában. Bár a világbajnoki címet várhatóan el fogja veszíteni a McLarenekkel szemben, de a holland pilótát senki sem taszíthatja le a Forma-1 Olümpuszáról”

Sport:

„Verstappen hónapok ót a legjobb teljesítményét nyújtotta az Olasz Nagydíjon. A Red Bull világbajnoka remekül jött el a rajttól, és végül 19 másodperccel diadalmaskodott Norris előtt.”

Svájc, Blick:

„Botrányos csapatsorrend a McLarennél.”