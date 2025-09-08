Az első körök után nagyjából egyértelműnek látszott, hogy rendkívüli esemény híján a Red Bull-os Max Verstappen nyeri a vasárnapi Olasz Nagydíjat, míg a McLaren pilótái a 2-3. helyen futhatnak be.

A két mclarenes közül Monzában Lando Norris volt jobb formában, az időmérőn is előbb végzett, majd a versenyen is bajnoki éllovas csapattársa, Oscar Piastri előtt haladt, egészen a hajráig, amikor az elnyújtott első etapjaik végén – a csapat felvetésére, Norris egyetértésével – előbb az ausztrált hívták ki kerékcserére, majd az angol következett, akinél viszont gond volt a bal első rögzítésével, ezért Piastri mögé tért vissza a pályára.

Nem tartott sokáig ez a felállás, a bokszutcából a bajnokságban vezető pilótát arra kérték, hogy engedje vissza maga elé Norrist, Piastri ezt meg is tette. A McLaren-versenyzők a nyilatkozataik alapján elfogadták a cserét, a csapatfőnök Andrea Stella pedig arról beszélt, hogy ez volt az egyetlen fair megoldás.

A korábban Lewis Hamilton és Nico Rosberg küzdelmeit megélő, levezénylő Toto Wolff szerint viszont hibázhattak, visszaüthet majd még a monzai utasítás.

„Nincs egyetlen helyes vagy rossz megközelítés, de kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a kifutása. Olyan precedenst termettek, amiből nehéz lesz visszalépni. Mi van, ha a csapat újra hibázik, de mondjuk nem a kerékcserénél? Akkor is megcserélik a pilótákat?” – magyarázta az osztrák.

„Másrészt persze az sem fair, ha a csapat hibájából kerül hátrányba az a versenyző, aki épp felzárkózni igyekszik a pontversenyben. Úgy gondolom, a jövő ad majd választ, a szezon vége felé, amikor már végképp éles lesz a küzdelem, derül majd ki, hogy a mai döntés volt-e a jó” – tette hozzá.

A tavalyig a Red Bull-csapat „mindenes” igazgatójaként, idén már a Sauber csapatfőnökeként dolgozó Jonathan Wheatley a eset gyors és zökkenőmentes kezelését méltatta:

„Nyilván előzőleg megbeszélték, hogyan vigyék a dolgokat a futamon, gyanítom, hogy arról is egyeztettek, hogy a csapat hibája esetén helyet cserélhetnek. Sok mindent tanultak a tavalyi szezonból. Nekem tetszik, ahogyan a két, egyaránt a bajnoki címért hajtó pilóta küzdelmét kezelték eddig, szerintem előre átgondoltak mindent. A futam közben nem volt vita, szóval biztosan egyeztettek már erről is előzőleg” – mondta.