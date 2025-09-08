A hétvégén lezajlott a 2025-ös Forma-1-es idény utolsó európai fordulója, az Olasz Nagydíj, melynek eseményeit Szeleczky Ádám Baka Gáborral és Kováts Olivérrel beszélte át a Vezess Forma-1-es podcastje, a Csapatrádió idei 17. adásában.

Mennyit ér a váratlan monzai Red Bull/Verstappen siker? Jól döntött a McLaren a csapatutasítással? Hova vezet a külső beavatkozás, szabad-e belenyúlni az egyéni bajnokságba? Maga ellen dolgozik a McLaren a papaja szabályokkal? Keressük a válaszokat.

Az adást YouTube-csatornánkon, a Vezess TV-n, valamint az alábbi platformokon is megtalálod:

Spotify

iTunes

RSS feed

Ne maradj le a legfrissebb Forma–1-es hírekről, kövess bennünket Facebookon!