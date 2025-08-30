Gyakorlatilag negyedik erőként asszisztált a Ferrari többek között a McLaren elsöprő sikeréhez és Isack Hadjar bravúrjához a Forma–1-es Holland Nagydíj időmérő edzésén. Egész hétvégén szenvedett a maranellói együttes, melynek versenyzőit mindössze fél tizedmásodperc választotta el egymástól a 6-7. helyen.

Ahogyan az év korábbi részében összesen tíz alkalommal, úgy ezúttal is Charles Leclerc végzett előrébb csapaton belül, azonban a monacói korántsem volt elégedett a harmadik rajtsoros indulás lehetőségével, ugyanis csaknem hét tizedmásodperccel maradt el Oscar Piastri pole-pozíciót érő idejétől.

„Hogy őszinte legyek, csalódtam magamban” – ostorozta önmagát a monacói, amikor a Sky Sports F1-nek nyilatkozott. „Ma nem végeztem el a feladatomat, és nagyon halovány voltam. Eddig az egész hétvégén lépéshátrányban éreztem magam. Próbáltam változtatni, és valami olyat hajszoltam, ami ezen a hétvégén valamilyen oknál fogva nincs meg az autóban.”

„Két-három kanyarban kifejezetten sok időt veszítettünk, és ez a kvalifikáción sem volt másképp. Bár nem olyan extrém mértékben, mint a szabadedzéseken, de sok időt veszítettünk” – folytatta Leclerc, akinek nyilatkozatát a Motorsport.com szemlézte. „Az, hogy azt próbáltam kihozni a kocsiból, ami nincs is benne, a konzisztencia rovására ment. Nem végeztem jó munkát, főleg az időmérőn nem. Egyáltalán nem is vagyok elégedett a Q3-as körömmel.”

A garázs másik oldalán annál több oka volt az örömre Lewis Hamiltonnak, aki a július eleji Brit Nagydíj óta először jutott el a Q3-ig a másik Ferrarival. A hétszeres világbajnok – csapattársával ellentétben – pozitívan értékelt a nap végén, igaz, arról nemigen osztott meg részleteket, hogy minek tudható be a formajavulása.

„Próbáltam egy kicsit máshogy hozzáállni a hétvégéhez, de nem fogok belemenni a részletekbe” – idézte a 40 éves versenyzőt többek között a Crash.net. „Változtattam néhány dolgon a hétvége előtt, majd a hétvége folyamán is, így sokkal simábban ment minden. Tegnap kissé kiszámíthatatlanul viselkedett az autó, úgyhogy állítgattunk pár dolgon. A szél egy kicsit megnehezítette a dolgunkat, de a fejlődésre törekedtünk, és úgy érzem, a hétvégén ez össze is jött.”

„Természetesen még nem tartunk ott, ahol szeretnénk lenni. Hatalmas különbség az, ha egy ilyen pályán hat-hét tizedmásodperc a hátrányunk. Meg kell értenünk, hogy ez miért van. Charles az előző versenyen még az első volt [az időmérőn]” – mutatott rá a Ferrari ingadozó teljesítményére a brit. „Több tényező kombinációja jelenti a legnagyobb akadályt. Végső soron valamilyen oknál fogva nagyobb terhelésre van szükségünk, hogy olyan gyorsan tudjuk bevenni a kanyarokat, mint a McLarenek. Hogy ez a terhelés sara-e, vagy a gumiké? Nehéz megmondani. Lehet, hogy náluk más a gumik működési tartománya, de szerintem a McLarennek határozottan nagyobb leszorítóereje van, mint bárki másnak.”

„Ahhoz, hogy fel tudjunk zárkózni rájuk, pár szinttel feljebb kellene állítanunk a szárnyat, de úgy, hogy közben megtartjuk az alacsonyabb szárnyállás hatékonyságát, és ezzel együtt az autó stabilitását is megőrizzük a kanyarokban” – taglalta Hamilton. „A szél nagyon megnehezíti a dolgunkat. Az egyik kanyarban a hátszél, a másikban oldalszél van, amire az autó eléggé érzékeny.”