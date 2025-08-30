Szikrázó napos időben, 20 Celsius-fokos levegő- és 34 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2025-ös szezon 15. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Zandvoortban. A holland hétvége korábbi szakaszában a McLaren vert mindenkit, de az időmérő előtt szintet léptek, és osztálykülönbséggel álltak a tabella élére.

A Q1 elején, amikor a mezőny tömegesen kezdte megfutni a gyorsköröket, Lance Stroll ütközött a falnak az Aston Martinnal. Ez a törés enyhébb volt, mint a pénteki balesete, önerőből vissza is tudott térni a garázsba, de folytatás már nem volt számára a kvalifikáción.

8 fotó

Ami a mezőny többi részét illeti, leginkább a ferraris Charles Leclerc keltett feltűnést azzal, hogy a kiesőzónától csupán századokra táncolt. A nagy neveket nézve a csapattárs Lewis Hamilton sem állt sokkal jobban, míg a Red Bull-lal Cunoda Juki konkrétan kiesésre állt az utolsó Q1-es körök előtt. Végül mindhárman megmenekültek, kiesett viszont Stroll mellett Franco Colapinto (Alpine), Nico Hülkenberg (Kick Sauber) és a két Haas. A McLaren ekkor még nem villantott nagy tempót, minden pilóta legjobb köre egy másodpercen belül volt.

A Q2 érdekesen kezdődött: Leclerc rádiózott arról, hogy egy rókát látott a pályán. Szerencsére az állat már éppen távozóban volt, nem okozott bonyodalmat.

Leclerc tells his team he's seen a fox on track 👀



He's not wrong! 🦊#F1 #DutchGP pic.twitter.com/GWhdBphqNp — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

A szakaszban a tempót már fokozta a McLaren, Lando Norris első komoly köre pályarekord volt – ahogy innentől kezdve minden javítás az élen. Javult a Ferrari tempója is, bejöttek a Mercedes elé, de a Red Bull hollandjától, Max Verstappentől még elmaradtak. A kieséstől így már nem kellett tartaniuk, a Q3-ról viszont Cunoda lemaradt. A japánnal együtt Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Pierre Gasly (Alpine) és Alexander Albon (Williams) is kiszállni kényszerült.

A Q3-ban a holland hétvége során először került Oscar Piastri előnybe a McLaren-házicsatában. Az ausztrál 12 ezreddel volt gyorsabb az első mért körök után. Legközelebb Verstappen tudott kerülni hozzájuk, de a címvédő már közel 4 tizedmásodpercet kapott. Őt George Russell követte az állva maradt Mercedesszel, majd Hamilton és Leclerc következtek. A többiek, vagyis a két Racing Bulls, Fernando Alonso (Aston Martin) és Carlos Sainz (Williams) már másodperc feletti lemaradással rendelkeztek.

A fináléban sem Norris, sem Piastri nem javított a saját idején, és mivel az elsők között voltak, akik befejezték köreiket, a kulcskérdés hamar eldőlt. Mögöttük a sorrend viszont nagyot változott: Verstappen maradt a harmadik, mellé azonban felugrott Isack Hadjar a Racing Bulls volánjánál. A francia megelőzte Russellt és a Hamiltont végül felülmúló Leclerc-t is. A legjobb tíz végén Lawson, Sainz, Alonso volt a többiek sorrendje.

Piastri ezzel fordítani tudott a hétvége trendjén, és megszerezte idei – és egyben F1-es pályafutása – 5. pole-pozícióját.

A 2025-ös Forma-1-es Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.