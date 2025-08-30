Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2025-ös Forma-1-es Holland Nagydíjon. Zandvoortban a mclarenes Lando Norris háromból három szabadedzést megnyert, az utolsót jelentős előnnyel.

A szombati napra is jellemzőek voltak a pénteki változó körülmények. Reggel például vizes pályára érkezett a mezőny, de a szabadedzés száraz, napos időben, 19 Celsius-fokos levegő és 20 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét. Nagy sietséget azonban nem láthattunk, mert a pálya még félig nedves volt, amikor zöldre váltott a bokszutca végén a lámpa. Még az a Lance Stroll sem hajtott ki, aki pénteken csúnyán összetörte az Aston Martinját, és új túlélőcella köré kellett felépíteni versenygépét.

A síri csendet pár perc után egy átmeneti abroncsokon kiküldött Racing Bulls ugyan megtörte, de élettel igazán csak 10 perc után kezdett megtelni a pálya. Az edzés az eső miatt nagyrészt az aszfalt újragumizásáról és a tapadás újbóli megtalálásáról is szólt.

A helyzet azért borzalmasnak nem volt nevezhető, féltávnál az éppen élen álló Lando Norris (McLaren) legjobb ideje csak 3 tizedmásodpercre volt saját péntek délutáni legjobbjától. Újabb negyed óra múlva a brit már ott tartott, hogy legjobb idejével az abszolút pályarekordot fenyegette – a pénteki időből majdnem egy másodpercet faragva.

Norrisszal úgy-ahogy tartotta a lépést a csapattárs Oscar Piastri, a többiek azonban bottal üthették a nyomukat. A két McLaren között 242 ezredmásodperc volt a differencia, a harmadik helyen záró mercedeses George Russell viszont már közel 9 tizedet kapott. Lényegében külön mezőnyrészt alkottak az üldözők a brit vezetésével, akihez képest egy tizedmásodpercen belül végzett Carlos Sainz (Williams), Max Verstappen (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) is.

Javult tehát péntekhez képest a Ferrari, nagyot ugrott előre a Williams (Alexander Albon a hetedik lett), az Aston Martin tempója azonban kissé beesett: Stroll a 8., Fernando Alonso a 10. lett. Russelltől azonban így is csak három tizedmásodpercet kaptak.

Az edzés vége felé meleg pillanatokat élt meg egy gyors kör végén épp az említett Alonso és Russell. Az Aston Martin spanyolja, valamint a Mercedesszel lassan haladó brit nem értették meg egymást, nem sokon múlott egy komolyabb baleset.

Whoa, that was so close! 😨



Alonso and Russell almost come together 🎥#F1 #DutchGP pic.twitter.com/krqHfE2yn8 — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

A holland időmérő szombaton 15 órakor kezdődik.