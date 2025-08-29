Augusztus utolsó péntekén a második Forma–1-es szabadedzést is megtartották a Holland Nagydíj hétvégéjén. A zandvoorti időjárás hőmérsékleti szempontból nem sokat változott az első gyakorlás óta eltelt fél délutánnyi idő alatt, a levegő 18, az aszfalt 26 Celsius-fokra hűlt vissza. Annál többet változott viszont maga a helyszín, ahová megérkezett az eső.

A második gyakorlás kezdetekor csapadék éppen nem esett, és az aszfalt is száraz volt. A sötét fellegek azonban nem távoztak, így nem volt meglepő, hogy a bokszutca nyitását követően mindenki azonnal megostromolta a pályát. A rohanás nem is volt alaptalan, mindössze négy perccel a kezdés után megjelentek az első friss vízcseppek a kamerákon.

A nagy tumultus több feltartást és hibát is eredményezett, de egyik sem volt vészesen komoly. Az edzés dinamikája teljesen más volt, mint megszokhattuk: sokaknál a szokásosnál még korábban került elő a lágy gumi, és időmérős szimulációkat futottak.

Mindez nem tartott sokáig, aminek a hétvége első autótörése az oka. Az elkövető az első edzésen jól teljesítő Lance Stroll volt az Aston Martinnal. A kanadai balesete ijesztőnek látszott, mivel hasonló szögű volt a becsapódás, mint két éve Daniel Ricciardóé – emlékezetes, hogy az ausztrál pilóta akkor eltörte a csuklóját.

6 fotó

A romeltakarítás után szűk 40 perce maradt a mezőnynek arra, hogy mért köröket tegyen meg. Érdekes módon ezúttal nem volt nagy a sietség, pedig a pálya – az ígért eső ellenére – még száraz volt. Mire azonban lendületbe jött volna a mezőny, újabb incidens történt. Ezúttal nem került elő a piros zászló, Isack Hadjar pálya szélén leálló Racing Bulls-versenygépét VSC-s forgalomlassítással ki tudták menteni a pályabírók.

Hadjar has pulled up at the side of the track triggering a Virtual Safety Car #F1 #DutchGP pic.twitter.com/hGUaS9OyKi — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Félidőnél jártunk ekkor, de a folytatás sem volt eseménytelen. Lewis Hamilton a Ferrarival ezen az edzésen is megforgott, ezúttal egyértelműen amiatt, hogy autójának hátsó tengelye megcsípte a füvet. Úgy tűnt ekkor, hogy az időjárás miatt mégsem kell aggódni, elkezdett kisütni a nap.

20 perccel a leintés előtt újra előkerült a piros zászló. Alexander Albon fejezte be nem várt módon az edzést, amikor elfékezte az első kanyart. A Williams kicsi kárral, egy szárnytöréssel megúszta, de a thai pilóta elásta a kocsit a kavicságyban.

More drama in FP2 😮



Now Alex Albon has gone off at Turn 1 and bumps the barriers 💥#F1 #DutchGP pic.twitter.com/QtbbDQX4Ub — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

A bokszutcában is zajlottak az események: Oscar Piastri figyelmetlen volt, és addig bóklászott csapata szerelői körül, hogy koccant a gyorssávban érkező, szerencséjére jó reflexekkel rendelkező George Russell-lel. Szerencséjükre sem a McLaren, sem a Mercedes nem sérült.

Contact between Russell and Piastri as they returned to the pits 😮



Stewards are taking a look at the incident 👀#F1 #DutchGP pic.twitter.com/gGwqMt86pe — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Amikor szabad volt a pálya, a köridők is gyorsultak. Az élre ismét a McLarenek kerültek, valamint az épen maradt Aston Martinnal Fernando Alonso. Érdekes módon a kétszeres világbajnok ketté tudta választani a papaja autóban ülő csapattársakat: ezúttal is Lando Norris vitte a prímet, előnye azonban 87, illetve 89 ezredmásodpercre csökkent a spanyol, valamint Oscar Piastri előtt.

Mögöttük közel 4 tizedmásodperces hátránnyal Russell következett, további egytizeddel lemaradva a hazai hétvégéjét teljesítő Red Bull-pilóta, Max Verstappen. A Ferrarik sokat javítottak, az 1,6 másodperces első edzéses hátrány 8-9 tizedre csökkent. Hamiltonnak ez hatodik, Charles Leclerc-nek pedig nyolcadik helyet eredményezett, és szendvicsbe fogták Cunoda Jukit a Red Bull-lal.

A Holland Nagydíj programja szombaton folytatódik a 3. szabadedzéssel, valamint az időmérővel. Előbbit 11:30-tól, utóbbit 15 órától rendezik.