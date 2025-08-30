Óriásölőként szerepelt a Forma–1-es Holland Nagydíj időmérő edzésén Isack Hadjar: pályafutása eddigi legjobb egykörös teljesítményével még a Mercedes és a Ferrari párosán is talált fogást a Racing Bulls újonca, aki így a negyedik rajtkockát foglalhatja majd el a négyszeres és címvédő világbajnok, Max Verstappen mellett, ezzel valamelyest még a McLaren bődületes fölényét is elhomályosítva.

Minden kétséget kizáróan a 20 éves francia szolgáltatta a szombati nap legnagyobb meglepetését, mégis a Sky Sports F1-nek nyilatkozva óvatosan bánt a szavakkal. „A legtöbbször három szabadedzés áll rendelkezésre, ami több mint elég ahhoz, hogy az ember készen álljon” – idézte Hadjar szavait a BBC. „Ma reggel egy kör kellett, hogy újra elkapjam a ritmust, utána már kényelmesen éreztem magam.”

„Talán egy kicsit rövidebbre kellene fogni a hétvégét” – jegyezte meg némi iróniával a Red Bull felfedezettje. „Általában meggyűlik a bajunk a széllel, a Magyar Nagydíjon is nagyon szenvedtem emiatt, azonban itt roppant szerencsésen kell kijönni a széllökésekből. Öt másodpercenként változik a szél, és valószínűleg szerencsém volt a kör közepén, ugyanis nem kapott el egy nagyobb széllökés, és összességében az autó is jobban tapadt.”

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a Racing Bulls csapatszinten is jól teljesített, amit Liam Lawson nyolcadik helye igazol. Mindeközben az energiaitalosok negyedik pilótája, a másik Red Bullban ülő Cunoda Juki a Q2-ből sem jutott tovább: a japán versenyző csak a 12. leggyorsabb időt autózta.