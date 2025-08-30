McLaren-dominanciát szállított a Forma–1-es Holland Nagydíj időmérő edzése, ugyanakkor a kiélezett küzdelem így sem maradt el. Ugyan a szabadedzéseken végig Lando Norris volt a leggyorsabb, a döntő pillanatban meglepte őt a világbajnoki éllovas csapattársa, Oscar Piastri, aki végül 12 ezredmásodperccel happolta el a négyhetes nyári szünet utáni első pole-pozíciót.

Az ausztrál versenyző idei és pályafutása ötödik rajtelsőségét könyvelheti el, miután megverte Norrist, míg mögöttük a hazai közönsége előtt versenyző Max Verstappen csípte el a harmadik helyet a Red Bull-lal.

A zandvoorti kvalifikáció után a 2014-es GP2-bajnok és korábbi F1-es pilóta, az azóta televíziós szakértővé avanzsált Jolyon Palmer készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„A mostani időmérő tökéletes példa arra, hogy a legjobb pillanatban volt csúcsformában” – kezdte a gondolatait Piastri. „Jól éreztem magam az egész hétvégén, mégis néhány kanyaron nem tudtam gyorsabban átmenni. Máshol azonban találtam tempót, úgyhogy nagyon örülök az eredménynek. Úgy tűnt, nehéz hétvégének nézünk elébe, ezért nagyon boldog vagyok, hogy végül így alakult.”

„Csak folyamatosan dolgozni kell” – tért ki arra az ausztrál, hogyan fordított a végén. „Ez a jó a sok gyakorlásban. Javítottam azokon a részeken, amik eleve sem voltak rosszak, és így hoztam be a lemaradásomat. Még van min javítani, de összességében nagyon elégedett vagyok.”

A vasárnapi versenyre előretekintve hozzátette: „Mindketten minden hétvégén megpróbáljuk legyőzni a másikat. Van néhány változó, amivel lehet variálni, de meglátjuk, mi történik holnap.”

„Szoros volt, ahogyan szoros volt az egész hétvége is, így könnyen eldőlhetett bármelyik irányba” – értékelt Norris, aki kissé csalódottan állt a kamerák elé. „Kicsit csalódott vagyok amiatt, hogy nem lett az enyém a pole-pozíciót, de szoros volt, jók voltak a körök, szóval nem a világvége. Jó volt az első Q3-as köröm is, de az egyenesben fújt egy kicsit a szél, amivel egy századot veszítettem, és könnyen lehet, hogy ez döntött.”

„Jó helyzetben vagyok így is” – folytatta a Piastri mögött 9 pontos hátrányban lévő brit. „Jó csatát vívunk. Oscar egész hétvégén jól ment, egész szezonban jól mentünk, szóval holnap is jól fogunk szórakozni. Tavaly mindkettőnk rajtja rosszul sikerült. Nem gondolom, hogy most a belső ív sokkal jobb lenne, de hosszú lesz a futam. Sok kör vár ránk, és meglátjuk, mit tartogat még számunkra az időjárás.”

„Ez a hétvégén nehezen alakult a számunkra, még az időmérő edzésen volt a legjobb az érzés” – fogalmazott Verstappen. „Nagyon örülök a harmadik helynek. A közönség energiája elképesztő, és mint mindig, most is nagyon különleges ennyi narancssárgát látni” – utalt a szurkolóira az elmúlt négy szezon világbajnoka.

„A McLaren nagyon gyors, ezért fontos, hogy a saját versenyünkre fókuszáljunk” – tért ki az esélyeikre. „Ez egy jó előrelépés volt, és bízom benne, hogy holnap a futamon is így tudjuk folytatni.”