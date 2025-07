Helyi idő szerint 16 órakor, napos, de szeles időben, 24 Celsius-fokos levegő-, 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2025-ös Forma-1-es Brit Nagydíj a legelső F1-es világbajnoki futamnak 75 éve otthont adó silverstone-i pályán.

A máris tömött lelátók előtt elsőként az első edzést az ifjonc Paul Aron kedvéért kihagyó sauberes Nico Hülkenberg gurult ki, de az első gyakorláson leggyorsabb, kilencszeres hazai futamgyőztes, Lewis Hamilton sem váratta sokáig a nézőket.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢 And off we go with 60 minutes of practice #F1 #BritishGP pic.twitter.com/jNxrfQRaoh — Formula 1 (@F1) July 4, 2025

A Haas párosán kívül mindenki a közepes – sárga jelölésű – Pirelliket választotta az első etapokra.

Az első nekifutások után Hamilton állt az élre, és sem a csapattársa, Charles Leclerc, sem a krómozott McLarent vezető Lando Norris nem bírt vele, gaz, az utóbbit megzavarta az egyik Sauber.

Szűk 10 perc után a Red Bull-os Max Verstappen kezdet igen erős kört, ám az utolsó szektorban nem vezetett tökéletesen, 59 ezreddel ő is elmaradt a hazai kedvenctől. Hamiltont végül a bajnoki éllovas, Oscar Piastri tudta megfogni, az ausztrál 84 ezredet adott a hétszeres bajnoknak.

A pálya tisztulásával, felgumizódásával folyamatosan javultak az idők, egy pillanatra a Racing Bulls-os Isack Hadjar is az élre állt, majd Hamilton vette vissza az első pozíciót.

Sainz has a spin and almost collides with Hamilton 😮#F1 #BritishGP pic.twitter.com/MTqphIX7oN — Formula 1 (@F1) July 4, 2025

Az Ausztriában pocsék hétvégét meglő Carlos Sainz a 7-es kanyarban megpördült, kis híján eltalálta Hamilton Ferrariját, de Hülkenberget is elkerülő manőverre kényszerítette. A spanyollal valószínűleg a szél babrált ki.

Szűk 25 perc után kerültek fel az első lágy szettek, a Mercedes pilótái kezdték meg az időmérős szimulációkat.

George Russell nem hozott kiemelkedő időt, mindössze 7 századdal állt az élre, Kimi Antonelli viszont már másfél tizedet faragott csapattársa köréből a piros jelölésű gumikon.

A Williamsek és a Racing Bulls-ok a lágyakon sem zavartak sok vizet, nem úgy Leclerc, a monacói lett az addigi leggyorsabb, bár az első gumik tapadására panaszkodott. Hamilton elsőre feladta a gyors körét.

A mclarenes Norris lazán, kis híján négytizedes javítással, az első 1:26 alatti körrel állt az élre. Nem sokkal később Verstappen is megfutotta a maga gyors körét, de nyolctizeddel elmaradt a McLaren angoljától, csak a 8. időt hozta.

Lando on the soft tyres goes quickest… and by a margin 👀 Norris 1m 25.816s

Leclerc +0.386s#F1 #BritishGP pic.twitter.com/WX59PPsDzx — Formula 1 (@F1) July 4, 2025

Hamilton ezt követően javított, háromtizedes hátránnyal, de a 2. helyre lépett előre. Nem sokáig maradt ott, Leclerc is javított, átvette a pozíciót. Verstappen második nekifutásán sem volt túl erős, fél másodperces elmaradással hozta az 5. helyet.

Ezt követően a mezőny átállt a hosszabb, versenyszimulációs etapokra.

Getting the laps in 🔁 pic.twitter.com/pLUMdJOslA — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) July 4, 2025

A gyakorlás vége különösebb incidens, érdekesség nélkül zajlott le, a leintést követően szokás szerint a rajtszimulációk következtek.

A Brit Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 12.30-kor folytatódik a harmadik edzéssel,16 órakor jön majd az időmérő, maga a futam vasárnap 16 órakor rajtol.