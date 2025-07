Miután a Red Bull Ring-i nullázásával Max Verstappen már igen nehezen behozható hátrányba került, az egyéni bajnokság tulajdonképpen kétszereplőssé vált: a McLaren pilótái, az éllovas Oscar Piastri és a lemaradását az ausztriai győzelemmel 15 pontra csökkentő Lando Norris van versenyben.

A hétvégén az utóbbi hazájába látogat a Forma-1, következik a Brit Nagydíj. Az elmúlt egy-másfél évtizedben sajnálatos „divattá” vált, hogy a nézők, szurkolók egy része kifütyüli a kedvencük ellen küzdő, azt megverő riválist, különböző helyszíneken kapott már ilyen fogadtatást Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen is. Norrist arról kérdezték, számít-e hasonlóra Piastrit illetően.

„Nagyon remélem, hogy nem történik majd ilyesmi. A brit szurkolók általában nagyon elfogadók, főleg a McLaren tekintetében. Szóval szerintem az első, hogy minden néző fogadjon el mindenkit, drukkoljon mindenkinek” – üzente a honfitársainak az angol.

Piastrinak egyébként van már ottani tapasztalata korábbról, ugyanis évekkel ezelőtt a Brit Forma-4-es bajnokságban versenyzett.

„Akkoriban a nevemet skandálta a tömeg, amire nem is számítottam. Nem hiszem, hogy idén is ez lesz, amivel nincs is gond. De úgy érzem, a szurkolók idén általában kedvesebbek velünk. Még a Verstappen-drukkerek sem huhogtak itt, ami jó előrelépés” – magyarázta a Red Bull Ring-i verseny után.

„A britek pedig mindig elfogadtak. Ma nyilván brit csapatnál is vezetek, a nézők meg zabálnak mindent, ami papaja, és ebbe a pilóták is beletartoznak. Gyanítom, hogy sokkal több Lando-drukker lesz, mint akik nekem szorítanak, de ez rendben van. Az ő hazai versenye. De nem lesz gond” – folytatta.

A McLaren Lewis Hamilton 2008-as sikere óta nem győzött Silverstone-ban, Norrist arról is megkérdezték, mekkora nyomást jelent, hogy megszakítsa a 17 éves sorozatot.

„Mindennél jobban szeretnék ott nyerni, a nyomás pedig inkább pozitív hatású. És minden hétvégén ott a nyomás. Nyomás, hogy meglegyen a pole, nyomás, hogy az ember győzzön a futamon. Nem hiszem, hogy most még nagyobb nyomást helyezhetnék magamra, szóval ez semmin sem változtat. Sokkal inkább csak várom, hogy minden egyes napot, minden egyes kört kiélvezhessek. Nekem továbbra is óriási élmény, hogy van a nevemet viselő lelátó, hogy annyi ember szurkol nekem. Izgatottan várom!” – válaszolta.