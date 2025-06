Dominált a McLaren a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon, a wokingi gárda végül Lando Norris vezetésével aratott kettős győzelmet. A brit versenyző az élről rajtolva idei harmadik és pályafutása hetedik győzelmét aratta, így 15 pontra faragta a lemaradását csapattársával, a pontversenyt vezető Oscar Piastrival szemben, aki végül másodikként ért célba.

A McLaren párosa mögött Charles Leclerc-t intette le a harmadik helyen a kockás zászló; a monacói az idei negyedik dobogós helyezését ünnepelhette a Ferrarival.

A 70 körös verseny leintése után az azóta televíziós szakértőnek állt 2012-es GP2-bajnok, Davide Valsecchi készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Kemény verseny volt, mert végig nyomnunk kellett” – kezdte a mondandóját Norris. „Trükkös, forró és fárasztó volt, de csapatként tökéletes eredménnyel zártunk. A kettős győzelem pontosan az, amit elvártunk, és megint megcsináltuk, aminek nagyon örülök.”

„Nagyszerű csatánk volt, az egyszer biztos! Nagyon jól szórakoztam” – tért ki a csapattársával vívott küzdelemre a brit. „Igaz, komoly stresszt jelentett nekem, de szép csata volt, gratulálok Oscarnak. Remélhetőleg mindenkinek öröm volt nézni, azonban az autóban ülve nehéz volt, főleg akkor, amikor nyitott DRS-sel jött. Sokat számít ez ezen a pályán, ezért nehéz volt leszakítani őt, mindemellett gyors is volt.”

„Intenzív volt” – értékelt Piastri. „Bízom benne, hogy jó volt nézni, ugyanis az autóban ülve kemény munka volt. A lehető legjobbat próbáltam kihozni magamból. Valószínűleg jobb munkát is végezhettem volna, amikor épp nálam volt az előny. Jó csatát vívtunk, még ha időnként a határon is voltam, sőt, valószínűleg, kicsit feszegettem is a határokat.”

„Ezért vagyunk itt, hogy versenyezzünk egymással és a győzelemért harcoljunk. Ma ezt csináltunk. Szoros volt, de nekem ennyi nem elég” – folytatta a világbajnoki éllovas. „Lenyűgöző tempónk volt, amikor egymással harcoltunk. Nem tudom eléggé megköszönni a csapatnak, hogy ilyen autót adtak nekünk.”

„Gondoltam, hogy lehetséges” – felelte, amikor arról kérdezték, meglepte-e, hogy ilyen közel maradt Norrishoz. „Az időmérőn balszerencsésen jött ki a sárga zászló, de azt éreztem a hétvégén, hogy jó a tempónk. Amikor sikerült DRS-távolságon belül maradnom, jól éreztem magam, viszont amikor visszaestem az első kiállások után, nehéz volt visszazárkózni. Meg kell néznünk, van-e bármi, amit jobban csinálhattunk volna.”

„A csapat szempontjából nagyon jó hétvégét zártunk” – nyilatkozta Leclerc. „Sajnos a tempónk nem volt elég. Az első kanyarban elgondolkodtam rajta, hogy megpróbáljam-e [betenni], de Lando bezárta az ajtót, egyúttal kinyitotta Oscarnak. Túl gyorsak voltak ahhoz, hogy megtartsuk a második helyet.”

„Mégsem bánok semmit, mert úgy gondolom, a maximumot nyújtottuk. Az első etapban még próbáltam tartani velük a lépést, de túlzásba is vittem, úgyhogy vissza is estem. Ez is része a játéknak” – ecsetelte a helyzetüket a monacói. „Több tempóra lenne szükségünk. Hoztunk néhány fejlesztést erre a hétvégére, amik mindenképpen segítettek nekünk abban, hogy előrébb lépjünk. Folytatnunk kell ezt az utat, hogy csökkentsük a hátrányunkat a McLarennel szemben. Túlságosan gyorsak.”