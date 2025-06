A mclarenes Lando Norris nyerte a 2025-ös Forma-1-es Osztrák Nagydíjat csapattársa, Oscar Piastri, valamint a ferraris Charles Leclerc előtt. A papaja autók külön ligában autóztak a Red Bull Ringen, Max Verstappen pedig meg sem mutathatta, mire képes, mivel kiütötték a rajtnál.

A 71 körös futamon a hétvégén eddig nem tapasztalt melegben kellett helyt állni: a rajt előtt a levegő hőmérséklete meghaladta a 30 Celsius-fokot, a napsütötte pályán pedig 50 fokot is lehetett mérni. A többség a kezdéshez közepes abroncsokat választott a Pirelli kínálatából, de voltak, akik a lágy gumik mellett döntöttek: a két Alpine-pilóta, Isack Hadjar (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Kick Sauber) és Oliver Bearman (Haas).

A felvezető kör nem volt problémamentes: Carlos Sainz a rajtrácson ragadt 1-es fokozatban Williamsszel, és csak akkor tudott némi segítséggel elindulni, amikor a mezőny befejezte a felvezető kört. Eddigre a rajtprocedúrát megszakították, így jöhetett egy újabb felvezető kör. A táv 70 körre rövidült.

7 fotó

Sainz közben visszatért a bokszba, ahol kiderült, hogy komoly gondok vannak a fékjeivel. Ezek foghatták le őt a rajtnál, úgy tűnt, mintha be lennének ragadva. A spanyol versenye ezzel véget is ért.

A többiek negyed órás csúszással kezdhettek újra mindent, és többen is a melegre panaszkodtak. Fernando Alonso (Aston Martin) 200 fokos ülést emlegetett, George Russell (Mercedes) pedig vizet kért a szerelőktől.

Másodjára már el tudott rajtolni a mezőny. A Ferrarik buktak 1-1 helyet, Lando Norris mögé feljött a mclarenes csapattárs, Oscar Piastri. Charles Leclerc mögé végül vissza tudott jönni a másik Ferrarival Lewis Hamilton, aki kanyarokon át a mercedeses George Russell-lel. Hamilton véghez vitte a visszaelőzést, amikor beküldték a biztonsági autót: a rajt áldozata lett Max Verstappen a Red Bull-lal, akit megtorpedózott a Mercedesszel Andrea Kimi Antonelli. A fiatal olasz hátsó kerekei blokkoltak, magára vállalta az esetet.

A takarítás gyors volt, a safety car már a 3. kör végén vissza is tért a bokszba. A restart után folytatódott Hamilton és Russell közt az adok-kapok, feltartották ezzel a Pierre Gasly (Alpine) által vezetett középmezőnyt a 6. helyen.

Néhány kör alatt a két McLaren ellépett valamelyest Leclerc-től, még úgy is, hogy Piastri a 6. körben már előzéssel próbálkozott az első helyért. Leclerc a harmadik helyen üres térben mehetett, Hamilton pedig szintén elkezdett ellépni Russelltől. A brit mögött a Gasly, Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls), Alonso összetételű fogat egyben maradt, mögöttük gyakorlatilag a mezőny maradékával. Albon hamar elment aztán Gasly mellett, ami nem csoda, hisz a franciánál a gyorsabban fogyó lágy gumik voltak fenn.

Norris egyébként a korai Piastri-próbálkozások után tekert egyet a tempóján, de ezt Piastri azért próbálta lekövetni. A 11. körben már meg is volt az első oda-vissza előzés, de a brit maradt az élen. Közben a középmezőny gumis tagjai megkezdték a kerékcseréket.

A 16. kör újabb kiesőt hozott, a Williams meg is kezdhette a csomagolást: Albont gurították vissza a bokszba.

Közben érdekes tempómintázatok rajzolódtak ki 15-20 kör alatt. A McLarenek 6-9 másodperccel vezettek a Ferrarik előtt, Hamilton autóját pedig további 7 másodperces lemaradással üldözte Russell a 19. kör elejéig, a brit kerékcseréjéig. Látványos volt viszont Bortoleto tempója, mivel csak 3 másodperc volt közte és Russell között a differencia.

A McLareneknél Norris kezdte a kerékcserék sorát a 21. körben, rögtön azok után, hogy Piastri majdnem kiütötte őt. A csere nem volt tökéletes, kicsit lassúak voltak a szerelők a kemény gumik felrakásakor. Piastri nem reagált azonnal, noha kockásra fékezte gumijait.

Piastri végül 4 körrel később kapta meg kemény gumijait. Norris a friss gumikon közel hat másodperces előnybe került így. Ekkor a 3-4. helyen álltak, ugyanis a Ferrari megnyújtotta az első etapokat, de Leclerc és Hamilton nem sokáig stoppolták az első helyeket, a 26-27. körben a bokszba hajtottak.

A 31. körben az állva maradt Red Bull-lal Cunoda Juki a középmezőny sűrűjében forgatta meg Franco Colapinto Alpine-ját. Az energiaitalosok egyetlen autója némi szerviz után utolsóként folytatta a versenyt, ráadásul bezsebelt egy tíz másodperces büntetést is. A hazai pálya ezúttal nem hozott nekik szerencsét.

LAP 31/70



Colapinto goes spinning around after contact with Tsunoda at Turn 4 💥



The Alpine driver has got going again #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/s5UtwhNOyI — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

Féltávhoz közeledve látszott, hogy kik próbálkoznak egy kiállással. A pontszerző zónára Lawson és Alonso tűntek ebből a szempontból veszélyesnek, ők egyébként egymáshoz is végig közel autóztak. Az élen egyébként megmerevedtek a frontvonalak ekkortájt, 5-6 másodperc között ingázott a Norris-Piastri különbség.

A futam második felére fordulva, a lekörözések kezdetével Piastri is elkezdte jelentősebben faragni a hátrányát. A pontszerzésre esélyesek a 44. kör magasságában kezdtek el a második kerékcsere miatt a bokszba szállingózni. Az élmezőnyből Russell volt ezen a téren az első a 47. körben, de emiatt nem izgatta magát sem a McLaren, sem a Ferrari, hiszen a negyedik Hamilton is 19 másodperces előnyben volt a honfitársa előtt. A hétszeres bajnok egyébként hibázott egy komolyabbat a 48. körben, megnézte a bukóteret egy kanyarban. Ugyanezt egyébként megtette Piastri is a második helyen, hátránya rögtön 4 másodperc fölé ugrott 3-ról.

Leclerc az 50. körben letudta második kiállását, ahogy Bortoleto is. Egy körrel később Hamiltonnál is kereket cseréltek, noha a brit nem nagyon akart volna még egy cserét.

A McLaren az 52. kör végén kezdte a kerékcseréket. Norrisé problémamentes volt, ahogy egy körrel később Piastrié is. Az ausztrál azonban nem járt jól, ugyanis az egymással csatázó Colapinto és Cunoda meccsébe keveredett. Az Alpine versenyzője ki is terelte a fűre Piastrit, akinek ez nyilván nem hiányzott a McLaren-meccsben. Colapintót emiatt 5 másodperces időbüntetéssel szankcionálták.

LAP 55/70



Piastri is forced to take evasive action as Colapinto, who doesn't see the Aussie behind him, squeezes him onto the grass 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/E8jtGkcPjW — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

Piastri ezek után paprikás hangulatban kezdte üldözni Norrist. Egy kör alatt 8 tizedmásodpercet hozott csapattársán az 55. körben, így ismét a 3 másodpercet közelítette a kettejük közti különbség. A tempóelőny nem volt állandó, Norrisnak is akadt válasza, így az utolsó tíz körre szűk 3 másodperc környéki fórral fordulhatott rá.

Piastri azonban ezzel együtt is sietett, és szép lassan olvadt a különbség. A 61. körben már 2 másodperc alá is benézett az óra, de tovább nem csökkent. Az ausztrál lendülete elfogyott, a brit így megnyerte az Osztrák Nagydíjat a csapattárs előtt. A dobogót Leclerc tette teljessé, aki közel 20 másodperccel később látta meg a kockás zászlót.

A Ferrari kihozta a maximumot a lehetőségeiből Hamilton negyedik helyével. Russell ötödikként zárt Lawson előtt. Alonso és Bortoleto a finisig csatázott, végül a spanyol végzett a hetedik, a brazil a nyolcadik helyen, utóbbi nagy futamot ment. A maradék pontokat Hülkenberg és Esteban Ocon (Haas) vihette haza – előbbi az utolsó helyről rajtolt.

A bajnokságok állása:

Piastri – 216 p Norris – 201 p Verstappen – 155 p Russell – 146 p Leclerc – 119 p Hamilton – 91 p

McLaren – 417 p Ferrari – 210 p Mercedes – 209 p Red Bull – 162 p Williams – 55 p Racing Bulls – 36 p

A 2025-ös Forma-1-es szezon egy hét múlva Silverstone-ban folytatódik.