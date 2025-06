Kétség sem fért Lando Norris rajtelsőségéhez a Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérő edzésén. A McLaren brit versenyzője több mint fél másodperces előnnyel húzta idei harmadik és pályafutása 12. pole-pozícióját.

Az egyéni összetett második helyén 22 pontos lemaradásban lévő Norris mögött ráadásul nem csapattársa, hanem a ferraris Charles Leclerc kvalifikált még az első sorba, míg a listavezető Oscar Piastri a harmadik lett.

A spielbergi kvalifikáció után a Williams, a McLaren és a Red Bull korábbi versenyzője, a tizenháromszoros nagydíjgyőztes David Coulthard készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Jó volt az első Q3-as köröm is, de tudtam, hogy van még néhány hely a pályán, ahol ha jól csinálom, sokkal több időt is nyerhetek, és pontosan ezt tettem” – nyilatkozta a magabiztos elsősége után Norris. „Azt csináltam, amit elterveztem, és ha valami sikerül, az általában nagyon jól sikerül. Nagyon boldog vagyok, és ami engem illet, nemcsak a mai nap volt jó, de eddig a hétvége is jól alakult. Remélem, hogy innen folytatjuk majd.”

„Hosszú még a szezon, de kiélvezem ezt a pillanatot, főleg azok után, hogy az elmúlt időszakban voltak nehezebb pillanataim az időmérő edzéseken” – folytatta a 25 éves pilóta. „Újra és újra bizonyítani akarok magamnak, és bízom benne, hogy ez még csak a kezdet.”

„Nagyon elégedett vagyunk, hiszen rég nem rajtolhattunk az első sorból” – nyugtázta elégedetten Leclerc. „Összességében nehéz szezonunk van, és még most is küzd a csapat. Hoztunk néhány új alkatrészt erre a hétvégére, amiknek mindenképpen van jelentőségük, mert minimálisak a különbségek.”

„Elégedett vagyok a körrel, és tudjuk, hogy a versenyen általában jobb az autónk. Remélem, hogy így holnap nyomást tudunk gyakorolni a McLarenre” – tekintett előre a folytatásra a Ferrari monacóija. „Ezzel az autóval elképzelhetetlen lett volna Lando köre. Nem akar lekicsinyelni a munkáját, mert nagyszerű munkát végzett, de holnap igyekszünk megnehezíteni a dolgát.”

Abban, hogy Piastri csaknem hat tizedmásodperccel maradt el a pole-időtől, nagy szerepet játszik, hogy a Q3 utolsó percére fordulva az alpine-os Pierre Gasly egy 720 fokos piruettet mutatott be a célegyenes elején, rövid időre előcsalogatva a sárga zászlókat. Az ausztrál érezhetően nem örült annak, hogy nem tudott csatázni az első rajtkockáért.

„A gondom az, hogy elkezdeni sem tudtam [az utolsó kört]. Gasly megpördült az utolsó kanyarban, ami miatt nem tudtam megkezdeni a második körömet” – mondta frusztráltan az ausztrál. „Lando eközben egész hétvégén nagyon gyors volt, így nehéz kihívás lett volna őt legyőzni. Az autóban viszont megvan a tempó ahhoz, hogy könnyedén ott legyünk az első sorban.”

„Úgyhogy kár, hogy még esélyem sem volt rá, de ettől függetlenül még lehet is egy jó versenyünk. Néha van ilyen, ez most nem volt az én napom” – tette hozzá Piastri. „Nagyon erősnek tűnik a tempóm, de ami meglepett, hogy a Ferrarié is. Ami biztos, hogy nem tervezek harmadiknak célba érni.”