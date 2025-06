Napos időben, 27 Celsius-fokos levegő- és 47 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2025-ös szezon 11. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye a Red Bull Ringen. A harmadik szabadedzésen a McLaren mindenki előtt volt, de Lando Norris és Oscar Piastri előnye nem tűnt ledolgozhatatlannak.

Az időmérőt megelőző Forma-2-es sprintfutamon bőven volt történés, ezért a pálya helyreállítása miatt a Q1 is öt perccel később kezdődött a tervezettnél. Ez érdemben nem befolyásolta a szakasz zajlását. Ami az eredményeket illeti, volt meglepetés, ennek volt nevezhető Cunoda Juki kiesése a Red Bull-lal. Elköszönt még Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams) és Nico Hülkenberg (Kick Sauber).

A Q2 kezdetével a Ferrari-pilóták hamar a pályára hajtottak, mondhatni biztonsági kört futottak, melyeket hamar át is léptek a többiek. Az olasz csapat versenyzői persze számíthattak erre, hamar jött is a javítás. Charles Leclerc és Lewis Hamilton körei 4-5 tizedmásodperccel maradtak el az aktuális McLaren-éllovas legjobbjától.

Az egyetlen állva maradt Red Bull-lal Max Verstappen küszködött: a féktávokon komoly megcsúszásokat láthattunk tőle, és autója kifejezetten rossz vezethetőségére panaszkodott. Annyira azért így sem volt lassú, bár első köre csak a Ferrarik mögé volt elég.

5 perc 42 másodperc volt hátra a szakaszból, amikor a kigyulladó fű miatt piros zászlót lengettek be. Ezt Hamilton okozta, aki a célegyenesre fordulva a Ferrariját fűnyírásra – és tűzgyújtásra is – használta. Ellentétben Japánnal, itt nem a kipattanó szikrák, hanem a forró autóval való közvetlen kapcsolat okozott tüzet a Nemzetközi Automobil Szövetség tájékoztatása szerint.

🚩 RED FLAG 🚩



A small patch of grass is on fire on the start/finish straight #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/i9lNkL4GdS