Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2025-ös Forma-1-es Osztrák Nagydíjon. A spielbergi pályán Lando Norris volt a leggyorsabb az időmérő előtt a McLarennel a csapattárs Oscar Piastri előtt.

A stájer hegyek között kellemes nyári idő fogadta szombaton is a mezőnyt, 24 Celsius-fokos levegővel és 33 fokos aszfalttal a bokszutca nyitásakor. A remek körülmények ellenére a mezőny az ilyenkor szokásos módon nem siette el a dolgokat, tíz perc elteltével csak két pilóta (Max Verstappen és Franco Colapinto) rendelkezett mért idővel.

Az idő előrehaladtával a mezőny is aktivizálta magát, ezzel együtt pedig szaporodtak a hibák is. Jellemző kép volt, hogy valaki van az 1-es és a 3-as kanyar bukóterében egy-egy elfékezés vagy az autó fenekének féktávon történő kibillenése miatt. Végül bő 25 perc is eltelt, mire mindenki neve mellé került egy értelmezhető köridő.

Lando Norris sets the fastest time before having a little detour at Turn 1 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/A0SeHVOVp1 — Formula 1 (@F1) June 28, 2025

Az egy óra során komoly változáson ment át a pálya. Mire az utolsó negyed órába, az időmérős szimulációkhoz értünk, az aszfalt hőmérséklete felugrott 39 fokra, a felhős időt napsütés váltotta. A leggyorsabb körök sorozata egy komoly hibával indult Isack Hadjar részéről: nem sokon múlt, hogy összetörje a Racing Bulls autóját a célegyenesre fordulva. Szerencséjére csak egy megforgás lett a vége.

Isack Hadjar’ın spin atıp hızlıca toparladığı anlar. pic.twitter.com/MqRtHeHNuV — Sarı Bayrak (@saribayrak) June 28, 2025

Hadjar mellett a végén mindkét Red Bull is megforgott: Max Verstappen kb. lemásolta Hadjar piruettjét, Cunoda Juki pedig az 1-es kanyar kijáratán, lassú tempó mellett úszott keresztbe, ahogy az a nyitóképen is látszik. Az autók nem törtek meg, ahogy Franco Colapinto Alpine-ja sem, aki szintén forgott egyet az utolsó pillanatokban.

Ami az eredményeket illet, az élen a két McLaren végzett. Lando Norris 118 ezreddel múlta felül Oscar Piastri legjobbját, Verstappen a harmadik helyen pedig 21 századot kapott.

Charles Leclerc negyed másodperces lemaradással fordulhatott az időmérőre a negyedik helyen, megelőzve a csapattárs Lewis Hamiltont. A Mercedes legjobbja George Russell volt, a hatodik helyen már majdnem 7 tizedmásodperc volt a lemaradása.

Az osztrák időmérő szombaton 16 órakor kezdődik.