Napos, enyhe időben – 22 Celsius-fokos levegő-, 38 fokos aszfalthőmérséklet –, helyi idő szerint 12.30-kor kezdődött a 2025-ös Forma-1-es idény 12. fordulója, a Brit Nagydíj első szabadedzése a sport 75 évvel ezelőtti bölcsőjének számító Silverstone-ban.

Egy-két percen belül gyakorlatilag mindenki pályára lépett, méghozzá egységesen a Pirelli közepes keverékű, sárga jelzésű gumijain. A Red Bullnál az amúgy is küszködő Cunoda Juki helyett az energiaital-gyártó ifjonca, a Forma-2-es Arvid Lindblad, a Saubernél Nico Hülkenberg helyén az Alpine-től kölcsönkapott észt ígéret, Paul Aron vezetett.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 Lewis Hamilton heads out on track and the 2025 British Grand Prix weekend is GO!! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/8V65iE7lat — Formula 1 (@F1) July 4, 2025

10 perc után a kilencszeres silverstone-i győztes, Lewis Hamilton vezetett a Ferrarival.

Nem sokkal később a hétvégére krómos festésben pályára lépő McLarent vezető Lando Norris állt az élre, mögötte Hamilton, Oscar Piastri és a Red Bull-os Max Verstappen sorakozott.

További egy-két perc után a Mercedes-pilóták is jó mért kört hoztak: George Russell az élre ugrott, Kimi Antonelli a 3. időt hozta.

Az új csapatfőnököt bejelentett Alpine francia versenyzője, Pierre Gasly úszott meg egy ijesztő megpördülést a Copse-ban.

Pierre Gasly did a 720° at the Red Bull Ring This weekend he's doing 360°s around Copse 😱#F1 #BritishGP pic.twitter.com/gKH3SbWF89 — Formula 1 (@F1) July 4, 2025

25 perc után már a Racing Bulls idei meglepetése, Isack Hadjar volt a leggyorsabb, mögé a ferraris Charles Leclerc, valamint az újonc csapattársa, Liam Lawson került.

„Félidő” előtt nem sokkal Verstappen Red Bulljára kerültek fel elsőként a piros jelölésű lágyak, ám a holland elő nekifutásra nem volt igazán gyors azokon, egytizedes hátránnyal a 3. időt hozta csak.

Traffic for Charles but it hasn't slowed him down 💨 Leclerc goes top of the timesheets ⏱️#F1 #BritishGP pic.twitter.com/V4nuq4VeSy — Formula 1 (@F1) July 4, 2025

A holland után mások felvették a lágyakat, megkezdődtek az időmérős szimulációs etapok. Norris a pirosakon az élre is állt, másfél tizedet adott az addig vezető Hadjarnak. A piros Pirellik ekkor nem jelentettek nagy előnyt, a többség nem produkált nagy ugrást, igaz, a bajnoki éllovas Oscar Piastri azért az élre állt, majd Russell és a Charles Leclerc még nála is gyorsabb tudott lenni.

Bő 20 perccel a leintés előtt az Ausztriában első F1-es pontjait megszerző Gabriel Botroleto is bemutatott egy piruettet a Copse kijáratánál a Sauberrel, de Gaslyhoz hasonlóan ő is megúszta a falazást.

Another BIG moment at Copse 😰 Gabriel Bortoleto spins through 720° before heading off on his way #F1 #BritishGP pic.twitter.com/9J8Jj0q1Ek — Formula 1 (@F1) July 4, 2025

A silverstone-i favorit – minden értelemben –, azaz Hamilton 19 perccel a vége előtt megfutotta az addigi leggyorsabb időt 1:26, 892-vel.

Bár több autón is fenn maradtak a lágyak, a utolsó negyedóra már nem hozott érdemi változást az élen, „csak” a williamses Alex Albon kapaszkodott előrébb, a többség már a hosszabb etapokra koncentrált.

A zárás az adatgyűjtésről és a hamis versenyzésről – követések előzések – szólt, a végén a hagyományos rajtszimulációkkal. A top 5-ben a helyi szurkolók örömére három brit zárt, Hamilton mögött a mclarenes Norris, 5. helyen pedig a Mercedes angolja, Russell zárt.

A Brit Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint pénteken 17 órakor folytatódik a második edzéssel, szombaton 12.30-kor jön a harmadik szabadedzés, 16 órakor a helyosztó kvalifikáció, a verseny vasárnap 16 órakor kezdődik majd.