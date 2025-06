A Forma-1-es szabályok között 2025-ben szerepel egy olyan passzus is, miszerint minden csapatnak autónként két-két alkalommal lehetőséget kell adni arra, hogy egy szabadedzés erejéig F1-es versenytapasztalattal alig, vagy egyáltalán nem rendelkező pilóta vezethessen. A mezőny ezt már szépen teljesítgeti, ki jobban áll, ki kevésbé.

A Kick Sauber helyzete ebből a szempontból az év elején remek volt, hiszen Gabriel Bortoleto lévén „nullkilométeres” újoncuk volt, így esetében a két első szabadedzés meg is volt az első futamokon. Csapattársa, Nico Hülkenberg helyére azonban eddig még nem ültettek be senkit. Kérdéses volt, hogy kihez nyúlnak, ugyanis saját soraikban konkrétan nincs senki, még tartalékversenyzője sincs a csapatnak, nemhogy ifjonca.

A helyzetet végül az Alpine segítségével oldották meg. Nemrég bejelentették, hogy a francia csapat egyik tartalékosa, Paul Aron fog Silverstone-ban, valamint a Hungaroringen átülni a zöld-fekete autóba az első szabadedzéseken.

A húzás azért is érdekes, mert Aron így előbb fogja egy másik csapat autóját F1-es szabadedzésen vezetni, mint az Alpine-ét. „Rendes” munkahelye egyébként még két fiataloknak járó első szabadedzéssel adós Pierre Gasly autójával, és ezeket várhatóan Aron kapja majd, főleg azok után, hogy a kispadon ülő Jack Doohan már túl tapasztalt a feladat teljesítéséhez.

Az Alpine-ra egyébként idén jellemző a pilótakavarás. Doohant Franco Colapintóra cserélték, Aron is idei szerzemény, egy tartalékot el is engedtek már, most pedig úgy tűnik, Colapinto is távozhat: