Az Alpine saját nevelésű ifjoncával, Jack Doohannel futott neki a 2025-ös szezonnak, ám az ausztrált a nem túl fényes teljesítménye miatt hat forduló után lecserélték, a Williamstől az év elején megszerzett Franco Colapintót ültették a helyére.

Az argentin fiatal a francia csapatnál messze nem villog úgy, mint tavaly tette a briteknél, így bár az eredetileg bejelentett öt fordulón túl is maradhat, a jövője a jelen állás szerint sötét.

Az Osztrák Nagydíj hétvégéjén az Alpine-nál elmondták, hogy Colapinto mostantól futamonkénti alapon ülhet az autóba, innen nincs pardon, teljesítenie kell. A pilóta a Red Bull Ringen a 14. helyre kvalifikált, ám a vasárnapi versenyen a számos kiesés ellenére is „hátrafelé” haladt, büntetést is begyűjtve végül körhátrányban, a 15. helyen intették le.

A futamot követően megkérdezték a 22 éves argentint, hogy nem tart-e attól, hogy Doohanhez hasonlóan hamarosan őt is kiveszi az autóból a csapat vezetője, Flavio Briatore, amire így reagált: „Nem aggódom túlságosan. Szerintem eddig nagyon támogató volt, hisz a korábban meghozott döntésében.”

Az is tény azonban, hogy már hetek óta keringenek a pletykák arról, hogy az Alpine tapasztaltabb versenyzőt kereshet Pierre Gasly mellé – először Sergio Perezt hozták hírbe az enstone-iakkal, most pedig Valtteri Bottas neve merült fel.

A The Race értesülése szerint az osztrák hétvégén Briatore érdeklődött arról a Mercedesnél, hogy elengednék-e az idén tartalékosokként dolgozó tízszeres futamgyőztes finnt, és állítólag pozitív választ is kapott, a 35 éves versenyzőt így már idén, majd 2026-ra is viheti a francia alakulat. Adalék, hogy az Alpine jövőre már a Mercedes erőforrásaival versenyez.

Tegyük hozzá, hogy mind Perez, mind Bottas képben van a jövőre új, 11. csapatként belépő amerikai Cadillacnél is, kérdés, hogy melyiküket melyik csapat ajánlata tudja meggyőzni.

Ami az Alpine-t illeti, az alakulat 11 forduló után két pontszerzéssel, 11 ponttal az utolsó helyen áll a konstruktőri bajnokságban.