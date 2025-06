Váratlan bejegyzés jelent meg a minap a Hyundai Instagram-oldalán. „Mi lenne, ha?” – tették fel a kérdést egy virtuális Forma-1-es autó hátsó szárnyán.

¿Hyundai como 12º equipo en F1, o como nuevo propietario de Alpine? Recordemos que Cyril Abiteboul se ha convertido en presidente de Hyundai Motorsport... pic.twitter.com/dq4bCJoCPE — Yosef Marks | 🇪🇸 (@YosefMarks) June 25, 2025

A dolog azonnal felkeltette sokak érdeklődését, nem teljesen alaptalanul. Korábban halványan volt arról szó, hogy a dél-koreaiakat is érdekli a Forma-1, a márka ralicsapatát a korábbi F1-es csapatfőnök Cyril Abiteboul vezeti, és már az a kombináció is felmerült, hogy a csapat azt az Alpine-t venné meg és szállna be az F1-be, mely felhagy a saját motor gyártásával, évek óta nem találja a siker receptjét, mondhatni gyári csapatként. Ráadásul jelenleg még csapatfőnökük sincs.

A kérdéses bejegyzés kapcsán Abiteboult szólaltatták meg, aki hangsúlyozta, nem kell sokat a dolog mögé látni. „Szerintem ez csak egy félresikerült poszt volt a marketinges csapattól Koreában. Hírverést akartak, és ez működött” – mondta a francia az Auto Hebdo magazinnak.

„Azóta törölték, ami szintén mutatja, hogy semmi sincs mögötte. Nincs F1-es projekt. Már így is rengeteg a teendő a két programunkkal, ezekre fókuszálunk” – magyarázta, utalva a WRC-re és a készülő WEC-szerepvállalásra, ahol a Genesis luxusmárka neve alatt hypercart indítanak 2026-ban.

Abiteboul egyébként hozzátette, talán egy nap úgy dönt a Hyundai, hogy beszállnak. Kiemelte azonban, hogy ők teljes egészében a saját technikájukkal indulnak, és leszögezte, hogy nem lesz rövid idő, ha egyszer mégis rábólintanak az F1-re. Ennek kapcsán az Audi példáját hozta fel, akik 2021-ben mondták, hogy 2026-tól érkeznek a Forma-1-be.