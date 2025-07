Épp egy hete, az Osztrák Nagydíj sajtónapján dobta be George Russell, hogy szerződéshosszabbítása azért csúszhat, mert a Mercedes a Max Verstappennel is tárgyal. Bár a Red Bull fejesei a holland 2028-ig szóló szerződésére hivatkozva elhessegették a négyszeres bajnok távozásának lehetőségét, a Mercedes-főnök Toto Wolff nem cáfolta, hogy beszélnek Verstappenékkel, az elmúlt pár nap hírei alapján pedig már-már reális lehetőségként jelent meg a váratlan átigazolás.

A Forma-1-es Brit Nagydíj előtt csütörtökön, Silverstone-ban természetesen Verstappen sem kerülhette ki az erre vonatkozó kérdéseket.

„Mindig is azt mondtam a csapatnak, és ők is ugyanúgy vannak ezzel: az lenne az ideális, ha egy csapatnál vihetném végig a Forma-1-es karrieremet. Szerintem lenyűgöző lenne, ezt is igyekszünk elérni” – mondta arra, hogy el tudja-e képzelni magát másik alakulatnál.

Arra, hogy az elmúlt időszak visszaesése tükrében elégedett-e a Red Bull-lal, így felelt:

„Hát, az élet része, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, ahogy mondani szokás. De az a fő, hogy az ember higgadt maradjon, és élvezze a munkáját, mert eddig azért szép sikereim voltak. Talán nem ilyen szezont szerettünk volna, de néha van ilyen, ezt is el kell fogadni. Egyesek persze kitalálnak mindenféle sztorikat, de ez nem az én dolgom. Én tudom, mim van, mire vagyok képes, minden rendben.”

A felvetésre, hogy nem szeretne-e a leggyorsabb autóban ülni, így reagált Verstappen:

„Ez sosem könnyű az F1-ben, hiszen a jövőbe kéne látni. Ki gondolta volna két évvel ezelőtt, hogy idén így állunk majd? Szóval nem is nagyon foglalkozom ezzel, arra koncentrálok, ami most van, a jelenlegi helyzeten igyekszem javítani. Nem ott tartunk, ahol szeretnénk, ez világos, de a jövő évre minden megváltozhat. Szóval ha az ember épp az aktuálisan leggyorsabb autót is nézi ki, lehet, hogy a következő évben már nem lesz az. Ilyen az F1. Néha meg szerencséje van az embernek, és nyer három, négy, öt, hat, hét, nyolc bajnoki címet. Ez is benne van”

Az újságírók Russellt is megkérdezték, mit gondol jelenleg a helyzetről és a saját kilátásairól.

„Minden csapatnál két ülés van, teljesen normális, hogy mérlegelik a lehetőségeket a jövőt illetően. Én nem veszem magamra, ugyanis kezdettől fogva mindig is azt mondtam, bárkit elfogadok csapattársként. Igen, vannak tárgyalások, vannak pletykák, ezekben én tűnök fel vesztesként, de én nem így élem meg. Én szeretnék maradni a Mercedesnél, Toto még sosem hagyott cserben. Mindig bízhattam a szavában, de neki az egész csapat érdekét kell néznie. Ami engem illet, nem aggódom, szerintem nem megyek sehova, ahogy az sem aggaszt, hogy ki lesz a csapattársam. Igen kicsi a valószínűsége, hogy jövőre nem leszek a Mercedesnél” – fejtegette az angol.