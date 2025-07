A Forma-1 történetének egyik legnagyobb átigazolásai sztorija volt, amikor 2024 elején bejelentették, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton elhagyja a Mercedest, hogy 2025-től a Ferrarinál folytassa a pályafutását.

A 40 éves angol érkezését hatalmas lelkesedés, elvárások, remények övezték, ám a Kínában szerzett sprintpole-on és győzelmen kívül Hamilton határozottan középszerűen teljesített a csapatnál, ráadásul az eddigi 11 forduló alatt számos alkalommal keveredett már vitába a rádión új versenymérnökével, Riccardo Adamival és úgy általában a csapattal a taktikákat illetően.

A legfrissebb példát a múlt hétvégi Osztrák Nagydíj hozta, amikor a 4. helyen haladó Hamilton határozottan közölte, hogy szeretné meghosszabbítani a második etapját, ám a bokszutcából apelláta nélkül hívták ki kerékcserére.

A hétvégén következő Brit Nagydíj csütörtöki sajtónapján Hamilton így beszélt az újabb összezörrenésről:

„Igen, beszéltünk az esetről, ami azt illeti, egy órával ezelőtt is felhoztam újra” – állította tegnap. „A futam után is beszéltünk erről, aztán úgy döntöttünk, hagyunk gondolkodási időt. Úgy gondolom, hogy a csapat célja a 3-4. hely bebiztosítása volt, amivel nincs is gond.”

„Én viszont azt mondtam, hogy nem azért vagyok itt, hogy a 4. helyről indulva a 4. helyen fussak be, minden egyes előrelépésért szeretnék megküzdeni. Az adott esetben mindketten [Charles Lecerc-rel – a szerk.] ugyanazon a stratégián voltunk, ha jól emlékszem, közepes, kemény, közepes [keverékű Pirelli] volt a menetrend. Én inkább közepes, közepes, kemény leosztást vittem volna, hogy legalább legyen valami gumikülönbségem, ugyanis sosem akarom ugyanazt, mint a csapattárs” – magyarázta azt, hogy szeretett volna valami mozgásteret.

„Az utolsó etapon senki sem fenyegetett minket. Utólag azzal érveltek, hogy Charles végül megelőzött volna, így nem lett volna érdemes kockáztatni, de én meg azt mondtam, hogy akár biztonsági autós szakasz is jöhetett volna. Jeleztem, hogy nem szeretnék odáig jutni, hogy nem figyelünk egymásra. Még mindig az ismerkedési, összeszokási fázisban járunk, ezzel mindenki tisztában is van” – folytatta.

Első, 2008-as mclarenes győzelme után Hamilton a Brit Nagydíj rekordtartójává vált, hiszen az évek során összesen kilencszer tudott győzni hazai versenyén, legutóbb, a Mercedesszel tavaly. Az idei kilátásokat illetően így nyilatkozott:

„Remélem, azért fohászkodom, hogy jó legyen a hétvége. Silverstone mindig varázslatos. Utóbbit nem is kell külön kívánnom, hiszen a közönség mindig elképesztő. Nagyon különleges helyszínről van szó, amelyik mindig különleges futamot hoz, akár így, akár úgy. Abban persze reménykedek, hogy az időjárás vagy bármi más a kezünkre játszhat, hiszen alaphelyzetben nem vagyunk olyan gyorsak, mint a McLaren. Ha száraz verseny jön, simán hozzák majd a győzelmet.”

„De nem igazán foglalkoztatnak a statisztikák, az ilyesmi nem befolyásol. Persze Silverstone-ról van szó, úgyhogy nyilván szeretnék fordítani, ezen is dolgozunk.”