2024 végén Lewis Hamilton 12 szezon után intett búcsút a Mercedesnek, hogy pályafutását a Ferrarinál folytassa. A pályán egyelőre nem remekel a hétszeres világbajnok, ám a környezetváltozás így is komoly hatással volt rá, az olaszországi otthonkeresés „romantikus érzéseket” keltett benne.

„Lenyűgöző, komolyan. Imádok Olaszországba menni. Otthont még nem találtam, nem is igazán döntöttem még el, mit szeretnék, és a nyelvtudásom is hiányos. Még gondolkodom [a költözést illetően]. De imádok Maranellóba járni, és minél többet látok Olaszországból, annál inkább beleszeretek. A kultúra, az épületek, az építészet… Olaszország igazi romantikus érzéseket kelt” – magyarázta.

A 40 éves angol hozzátette, hogy a Ferrarin keresztül megismert új szponzorok és az egyéb üzleti lehetőségek is igazán izgalmasak, ebben sincs hiba. „A pályán kívül összességében minden lenyűgözően alakul, és mindent beleadok, hogy ez az eredményeimben is megmutatkozzon. Mindent egybevetve: nem is lehetnék boldogabb” – jelentette ki.

Ami a versenyzést illeti, Hamilton azt mondja, a Ferrarinak még javítania kellene az idei autón, de utalt arra, hogy számára a vadonatúj, 2026-os modell hozhat igazi előrelépést:

„Természetesen szeretnék az élen lenni, de ehhez összességében javítani kellene az autó teljesítményén. Bahreinben volt egy fejlesztési csomag, remélhetőleg hamarosan jön egy újabb” – utalt arra, hogy Ausztriába is jó néhány dolgot visz az olasz csapat.

„Ugyanakkor eljutottunk abba az időszakba, amikor már el kell kezdeni a munkát a jövő évi autón. A mostani versenyautóm négy szezon óta tartó fejlesztésébe nem volt beleszólásom, most olyat autót vezetek, melynek fejlesztésén Charles dolgozott, ő ismeri igazán jól, ami kihívás, de én élvezem ezt.”