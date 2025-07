Amióta pár éve lazítottak az előírásokon, divat lett a Forma-1-ben az alkalmi festések alkalmazása, a McLaren pedig szívesen él is ezzel.

A wokingi csapat a hazai futamára, a Brit Nagydíjra is módosított festéssel készül: a papajához általában párosuló feketét most krómszínre cserélik.

Egyszerre önünneplés ez, hiszen 2005-től egészen 2015-ig a festés integráns részét képezte a csillogó króm – nem mellesleg eddigi utolsó 2008-as silverstone-i győzelmüknél is ilyen volt az autó –, másrészt pedig az egyik fontos szponzor, a Google-féle böngésző, a Chrome kiemelése – ügyes húzás!

Íme, ilyen lesz a hétvégén Oscar Piastri és Lando Norris MCL39-ese:

Legacy but faster 🤩🪩

Introducing our @GoogleChrome livery for the British GP! 🇬🇧#McLaren | #GoogleChrome pic.twitter.com/ZDiaO3omhM

— McLaren (@McLarenF1) July 2, 2025