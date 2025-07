Lassan már megszokjuk, hogy a Forma-1-es csapatok időről időre speciális festésekkel rukkolnak elő egy-egy futamra. Ezek között vannak szinte észrevehetetlenek, de emlékezetesebb változatok is. Azt is le merjük fogadni, hogy a Racing Bulls legújabb alkotása is az utóbbi kategóriát erősíti.

A kisebbik energiaitalos csapat összefogott a HUGO ruhaszponzorral, és egy Slawn nevű nigériai graffitiművésszel. A trió elő is rukkolt egy ruhakollekcióval, amire úgy kívánják felhívni a figyelmet, hogy

a Racing Bulls autóját összegraffitizték a Brit Nagydíjra.

Az összefújt autón a ruhákon is szereplő mintákat láthatjuk, sőt, ilyen lesz Isack Hadjar és Liam Lawson összes szettje is, melyet Silverstone-ban viselnek.

A látványos végeredmény a galériánkban látható részletesen, az alábbi képre kattintás után: