A hétvégi Ausztrál Nagydíjjal megkezdődik a Forma-1 2025-ös idénye, mely a sportág történetének (egyik) leghosszabb, egyben az elmúlt jó néhány év egyik legszorosabb és legizgalmasabb szezonja lehet. A melbourne-i indulás előtt áttekintjük, miért, kikért is lesz érdemes követni az évet, illetve mik lehetnek a fő kérdések.

Rekordhosszú idény

2024-ben az F1 addigi leghosszabb évadát rendezték, 24 hétvégén át küzdöttek a csapatok és a pilóták, és ez idén sem lesz másképp, a március 16-i első versenyt követően a december 7-i abu-dzabi szezonzáróig gyors egymásutánban követi majd egymást a kéttucatnyi forduló.

Különösen sűrű lesz a kezdés, amikor hat héten belül öt versenyhétvége sorjázik, de októbertől is igazi daráló lesz a fináléig – a május eleji Miami Nagydíjra pedig talán már képet is kapunk az idei erőviszonyokról.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Legyőzheti Hamilton Verstappent? Jön az első válasz 1 /40 Jack Doohan és Lando Norris (Kép: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Jack Doohan és Lando Norris (Kép: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Fotó megosztása: 2 /40 Max Verstappen és versenymérnöke, Gianpiero Lambiase (Kép: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Max Verstappen és versenymérnöke, Gianpiero Lambiase (Kép: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Fotó megosztása: 3 /40 McLaren, Lando Norris (Kép: Clive Rose/Getty Images) McLaren, Lando Norris (Kép: Clive Rose/Getty Images) Fotó megosztása: 5 /40 Lewis Hamilton (Kép: Kym Illman/Getty Images) Lewis Hamilton (Kép: Kym Illman/Getty Images) Fotó megosztása: 6 /40 Charles Leclerc (Kép: Clive Rose/Getty Images) Charles Leclerc (Kép: Clive Rose/Getty Images) Fotó megosztása: 7 /40 Fernando Alonso, Aston Martin (Kép: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Fernando Alonso, Aston Martin (Kép: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Fotó megosztása: 9 /40 Kép: Mark Thompson/Getty Images Kép: Mark Thompson/Getty Images Fotó megosztása: 10 /40 Lando Norris (Kép: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Lando Norris (Kép: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Fotó megosztása: 11 /40 Andrea Kimi Antonelli, Peter Bonnington, Mercedes AMG F1 (Kép: Clive Rose/Getty Images) Andrea Kimi Antonelli, Peter Bonnington, Mercedes AMG F1 (Kép: Clive Rose/Getty Images) Fotó megosztása: 13 /40 Cunoda Juki, Racing Bulls (Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images) Cunoda Juki, Racing Bulls (Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images) Fotó megosztása: 14 /40 Isack Hadjar, Racing Bulls (Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images) Isack Hadjar, Racing Bulls (Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images) Fotó megosztása: 15 /40 Oscar Piastri, McLaren MCL39 (Kép: Clive Mason/Getty Images) Oscar Piastri, McLaren MCL39 (Kép: Clive Mason/Getty Images) Fotó megosztása: 17 /40 Lewis Hamilton (Kép: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Lewis Hamilton (Kép: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Fotó megosztása: 18 /40 Liam Lawson Red Bull Racing RB21 (Kép: Clive Mason/Getty Images) Liam Lawson Red Bull Racing RB21 (Kép: Clive Mason/Getty Images) Fotó megosztása: 19 /40 Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 W16 (Kép: Clive Mason/Getty Images) Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 W16 (Kép: Clive Mason/Getty Images) Fotó megosztása: 21 /40 Esteban Ocon (Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images) Esteban Ocon (Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images) Fotó megosztása: 22 /40 Kép: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images Kép: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images Fotó megosztása: 23 /40 Cunoda Juki (Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images) Cunoda Juki (Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images) Fotó megosztása: 25 /40 Carlos Sainz, Williams (Kép: Clive Rose/Getty Images) Carlos Sainz, Williams (Kép: Clive Rose/Getty Images) Fotó megosztása: 26 /40 Alexander Albon, Williams FW47 (Kép: Clive Mason/Getty Images) Alexander Albon, Williams FW47 (Kép: Clive Mason/Getty Images) Fotó megosztása: 27 /40 Jack Doohan (Kép: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Jack Doohan (Kép: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Fotó megosztása: 29 /40 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 30 /40 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 31 /40 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 33 /40 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 34 /40 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 35 /40 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 37 /40 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 38 /40 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 39 /40 Lewis Hamilton (Kép: Clive Rose/Getty Images) Lewis Hamilton (Kép: Clive Rose/Getty Images) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

„Az utolsó méterek”

Az erőviszonyokra a csapatok is kiemelt figyelmet fordítanak majd, ugyanis az idei lesz a 2022-ben bevezetett szabályrendszer utolsó éve, ami két fő következménnyel jár: egyrészt a mezőny minden korábbinál jobban „egyben lesz”, az élen és a középmezőnyben is végtelenül kiélezett csaták várhatók, ugyanakkor ha bárki úgy látja, hogy nincsenek reális esélyei, viszonylag korán azt mondhatja, hogy 2025 „leírós”, és érdemes teljesen átállni a 2026-os fejlesztésekre, az új szabálycsomagra.

Az elején mindenki belead majd apait-anyait, de könnyen lehet, hogy kora nyártól csak kétszereplős lesz a konstruktőri és az egyéni küzdelem.

Szabályváltozások

…kora nyártól, ugyanis a továbbra is vitákat generáló hajlékony szárnyak esetében a június 1-jei Spanyol Nagydíjra szigorít a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) az aerodinamikai elemek ellenőrzésén, ha azt követően valamelyik csapat egyértelmű előnybe vagy hátrányba kerül a friss fejlesztéseivel, jöhet a már említett átállás.

Másik fontos, és minden bizonnyal rögtön az év elejétől vitákat generáló, potenciálisan botrányokat okozó szabályváltoztatás az F1-es résztvevők, versenyzők szólásszabadságának korlátozása – a pilóták az autóban és azon kívül sem mondhatnak trágárságokat, de az FIA-ra, annak tisztviselőire nézve sértő, a szervezet tekintélyét, jó hírnevét veszélyeztető bármilyen megszólalás, viselkedés súlyos pénzbírsággal, de akár pontlevonással, szélsőséges esetben eltiltással is járhat. Vajon ki mer majd megszólalni – és mit kap érte?

Több más területen is újítottak, pontosítottak – a teljesség igénye nélkül: az idei évtől megint nem osztanak pontot a futamon elért leggyorsabb körért; szigorúbban kezelik majd a veszélyes bokszutcai kiengedéseket; a sérült autókat a csapat szándékait felülírva a versenyigazgató azonnali félreállásra utasíthatja; a Monacói Nagydíjon kötelező lesz a két kerékcsere; az év folyamán beszerelhető sebességváltók számára immár nem vonatkozik korlátozás; a versenyzők opcionálisan hűtőmellényekben vezethetnek a a versenyirányítás által melegnek nyilvánított versenyeken.

Balhés év jöhet

Ahogy már említettük, 2026-ban új szabályrendszer lép életbe, ám mivel annak még mindig nem minden részlete tisztázott, az előírások pontosítása, a bizonyos értelmezések melletti vagy elleni lobbizás minden bizonnyal vitákat szül majd a csapatok, valamint általában az F1-es résztvevők és az FIA között.

A viszony pedig már most sem felhőtlen, a Forma-1 vezetése, illetve a csapatok-pilóták nem túl elégedettek az egyre tekintélyelvűbb, hatalmát fitogtató FIA-elnökkel, Mohammed bin Szulajmmal, számtalan ütközési pont kerülhet még felszínre, ráadásul az elnök mandátuma idén jár le, a(z újra)választás, a lehetséges ellenjelölt(ek) személye biztosan téma lesz az F1 szempontjából is.

Megkeverték az F1-es paklit

Míg 2023-ról 2024-re teljesen statikus volt a mezőny, az idei évre a tízből nyolc csapat cserélt részben vagy teljesen pilótákat, nem mellesleg a húszból 6 versenyző fut neki első teljes F1-es idényének.

Az állandóságot a címvédő McLaren jelenti, náluk maradt a tavalyi 2. Lando Norris, valamint Oscar Piastri, akivel épp most hosszabbítottak, mellettük csak a Red Bulltól elcsaklizott sztártervező Adrian Newey-val megerősített Aston Martinnál maradt a korábbi páros, azaz Fernando Alonso és Lance Stroll.

A Red Bulltól tavaly év végén elküldték hihetetlen mélyrepülést produkáló Sergio Perezt, az idei évben már az elmúlt két évben összesen 11 futamon induló (félig-meddig) újonc, az új-zélandi Liam Lawson vezet Max Verstappen mellett. A kisebbik csapatnál, a Racing Bullsnál maradt Cunoda Juki, aki mellé a japánéhoz hasonló, ideges habitusú francia ifjoncot Isack Hadjart helyezték.

A legnagyobb durranás persze a Ferrari, hiszen 2025-től az F1 legrégebbi, legismertebb csapatánál vezet minden idők legeredményesebb versenyzője, Lewis Hamilton. Érdekes lesz látni, hogy a hétszeres világbajnok a 40-en túl hogyan teljesít a Scuderiánál mélyen beágyazott Charles Leclerc mellett, illetve együtt képesek lesznek-e 2008 után újra konstruktőri címet hozni a maranellóiaknak.

A Mercedes 13 közös szezon után elveszítette Hamiltont, akinek utódja a csapatfőnök Toto Wolff szerint az angolhoz és Verstappenhez hasonló csodagyerek lett, a mindössze 18 éves Andrea Kimi Antonelli személyében. Az olasz tinitől nagyon sokat várnak, de idén ő még tanul, míg George Russell talán most mutathatja majd meg, hogy világbajnoki kaliberű versenyző.

Teljes csere zajlott a Haasnál és a Saubernél: az amerikai alakulatnál Esteban Ocon és a Ferrari-nevelésű angol újonc Oliver Bearman vezet, míg az ezen a néven utolsó évét töltő, az audis átalakulásra késülő svájciaknál a Haastól érkezett veterán, Nico Hülkenberg, valamint a tavalyi Forma-2-es bajnok, a brazil Gabriel Bortoleto tekergeti a kormányt.

A Renault-nak lassan végleg búcsút intő Alpine a saját nevelésű újonccal, Jack Doohannel pótolta Ocont, ám könnyen lehet, hogy az ausztrál nem sokáig vezet, hiszen a francia csapat leigazolta a tavaly a Williamsnél berobbant Franco Colapintót is, így akár néhány forduló után már ő kerülhet Pierre Gasly mellé.

Ha már Williams: a patinás csapat új igazolással folytatja az újjáépítést: Alexander Albon partnere az elmúlt években a Ferrarinál bizonyított Carlos Sainz lesz…

Na de ki nyer?

Korai lenne még bármit tippelni, de az tény, hogy a bahreini téli tesztelésen épp Sainz volt a leggyorsabb, persze még az alkalmi nézők nagy része is tisztában van azzal, hogy a teszteredmények semmit sem garantálnak.

A köridők, azok elemzése, illetve a riválisok megszólalásai alapján azért talán a tavalyi konstruktőri győztes McLaren a legversenyképesebb, a Ferrarinál, a Red Bullnál is 2-3-4 tizedes előnyt emlegettek a wokingiak kapcsán, de Hamiltonékkal és Verstappenékkel is mindenképp számolni kell, sőt, a jelenlegi szabályrendszer éveiben talán legjobb telén van túl a Mercedes, Toto Wolff alakulata is erősen kezdhet.

Vajon képes lesz Verstappen a zsinórban 5. bajnoki címet is behúzni, esetleg Norris a tavalyi tapasztalatok birtokában idén az élre áll? A friss, újra lelkes, motivált Hamilton behúzza a rekorddöntő nyolcadikat, vagy épp csapattársa, esetleg a mercedeses Russell lesz a végső győztes? Ezt már tényleg lehetetlen megmondani, mindenesetre az első jeleket, válaszokat már a hétvégén megkapjuk az Ausztrál Nagydíjon.

A szezonnyitó és természetesen az összes többi hétvége eseményeiről is hírt adunk a Vezessen, megújult F1-es podcastünk – melynek idei első adását itt találod –, a Csapatrádió is folytatódik majd.