A 2024-es Forma-1-es szezon végéhez közeledve kissé váratlanul, de robbant a feszültségbomba Max Verstappen és George Russell között. A megszólalások alapján érezhetően a Mercedes britje az, akiben több indulat forr ellenfele miatt, és az már pár hete is kiderült, hogy ezek nem csillapodtak sokat a téli szünetben sem. Erről be is számoltunk a Vezessen:

Russell azonban ezek után sem állt le a burkolt üzengetéssel. A brit nemrég a BBC-nek adott egy nagyobb lélegzetvételű interjút, melyben szóba került Verstappen is. A Mercedes immár rangidős versenyzője nem tart semmilyen szinten a hollandtól – azt sem bánná, ha csapattársak lennének, fűzött rá ezzel Toto Wolff csapatfőnök korábbi nyilatkozataira.

„Nem gondolom, hogy bármi nyomás lenne. Tennem kell, amit eddig is tettem az egész pályafutásom során. Semmin nem változtatna ez, nem is gondolok rá, mert 100 százalékig magamra koncentrálok. Ez ennyire egyszerű. A legjobbak ellen akarok versenyezni, nem kérdőjelezem meg a képességeimet” – fogalmazott a háromszoros futamgyőztes, majd rátért Verstappenre.

„Nem fogok csak állni és hagyni, hogy zaklassanak. Úgy tűnik, hogy az emberek mindig meghátrálnak tőle, de én nem így intézem a dolgaimat. Nem azért vagyok itt, hogy egy világbajnok puszipajtása legyek. Győzni jöttem, és neki is ez a mentalitása. Sosem féltem Max ellen versenyezni, mindig harcra kész vagyok.”