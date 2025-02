A 2017-es Forma-3-as bajnok, 2018-as Forma-2-es bajnok a McLaren neveltjeként 2019-ben mutatkozott be az F1-ben. Az angol tehetség gyorsan bizonyította, hogy megérdemelte a helyét a rajtrácson, első évében a műszaki hibás kiesésektől eltekintve nagyjából pariban volt csapattársával, Sainzcal, és így folytatta ’21-ben is, amikor a szocsi Orosz Nagydíjon a leszakadó esőben okosabb gumiválasztással nyerhetett is volna.

2021–22-ben alaposan elverte a többszörös futamgyőztes, jóval tapasztaltabb csapattársát, Daniel Ricciardót, aki mögött ’21-ben, Monzában szintén épp csak lemaradt egy győzelemről – 2023 második felében pedig Verstappen mögött messze a legeredményesebb versenyző volt. 2024-ben végre megszerezte első F1-es futamgyőzelmét, melyet további három követett még. Eredményeivel Norris lett Verstappen legközelebbi – de így is távoli – üldözője tavaly, a bajnokságot a 2. helyen zárta.

Nemzetiség: angol

Születési év: 1999

Rajtszám: 4

Csapata(i): McLaren

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 4

Összes dobogós helyezés: 26

2024-es eredménye: 2. (374 pont)

Az ausztrál pilóta a Renault/Alpine neveltjeként járta végig az alsóbb kategóriákat, méghozzá igen eredményesen, hiszen 2020-ban Forma-3-as, 2021-ben Forma-2-es bajnok lett. 2022-re az Alpine tartalékosi állását kapta, ám a McLaren egy ügyes húzással elcsaklizta 2023-ra.

Az újonc a nehéz szezonkezdetet követően igen gyorsan elkapta a fonalat, időnként a jóval tapasztaltabb Norrist fenyegetve vagy megelőzve vezetett, Katarban sprintgyőzelmet is szerzett, Japánban és Katarban a nagydíjon is dobogóra állt. Első – csapatutasítással megtámogatott – futamgyőzelmét hazánkban, a 2024-es Magyar Nagydíjon szerezte, melyet egy sokkal fölényesebb siker is követett Bakuban. Idén akár az egyéni bajnoki küzdelemben is tényező lehet.

Az ausztrál egészen 2026-ig rendelkezik szerződéssel a McLarennél.

Nemzetiség: ausztrál

Születési év: 2001

Rajtszám: 81

Csapata(i): McLaren

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 2

Összes dobogós helyezés: 10

2024-es eredménye: 4. (292 pont)

Egymás utáni GP3-as és Forma-2-es bajnokként, a Ferrari neveltjeként mutatkozott be az F1-ben 2018-ban az Alfa Romeo Saubernél. Rendhagyóan, mindössze egy teljes szezon után emelték be a Ferrarihoz 2019-ben, amikor a négyszeres bajnok Sebastian Vettelt megverve, egyebek mellett két futamgyőzelmet – az egyiket a csapat otthonában, Monzában – szerezve igazolta a bizalmat.

A monacói versenyző azóta időmérős eredményeivel megmutatta (mára 23 pole), hogy a mezőny egyik, ha nem a leggyorsabb pilótája, ám hibái, bizonytalanságai miatt továbbra is egy kicsit sötét ló. A Ferrari ugyanakkor bízik benne, 2024 elején egészen ’29-ig lekötötte, tavaly pedig további 3 győzelemmel, jó hajrával mutatta meg, hogy a maranellóiak vezérpilótája lehet.

Nemzetiség: monacói

Születési év: 1997

Rajtszám: 16

Csapata(i): Alfa Romeo Sauber, Ferrari

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 8

Összes dobogós helyezés: 43

2024-es eredménye: 3. (356 pont)

A Forma-1 történetének statisztikailag legeredményesebb pilótája a McLaren neveltjeként – valamint friss GP2-bajnokként – 2007-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, ahol már újoncévében, az akkor címvédő Fernando Alonso csapattársaként is az utolsó pillanatig versenyben volt a bajnoki címért, melyről végül egyetlen ponttal maradt le a ferraris Kimi Räikkönen mögött.

Hamilton 2008-ban már be is húzta a címet – igaz, akkor is mindössze egyetlen pont előnnyel –, majd egészen 2012-ig az élmezőny állandó szereplője volt a wokingi csapatnál.

Meglepetésre 2013-ra – Niki Lauda unszolására – a Mercedeshez szerződött a végleg visszavonult Michael Schumacher utódjaként, ahol 2014-től elképesztő sikerszériát indított – 2016 kivételével – minden bajnoki címet bezsebelt 2020-ig.

’21-ben keserű csalódás lehetett számára a botrányos szezonzáró, a két küszködős, győzelem nélküli szezon pedig megrendítette a bizalmát a Mercedesben, a 2024-es szezon előtt be is jelentették, hogy 2025-ben a Ferrarinál folytatja a hétszeres világbajnok, de tavaly így is hozott még két győzelmet a Mercinek.

Az autóversenyzésen túl számos területen aktív: a popzene, a divattervezés, a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem terén is.

Nemzetiség: angol

Születési év: 1985

Rajtszám: 44

Csapata(i): McLaren, Mercedes AMG F1, Ferrari

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Futamgyőzelmek: 105

Összes dobogós helyezés: 202

2024-es eredménye: 7. (223 pont)

A belga–holland tehetség még 17 évesen, minden idők legfiatalabb Forma-1-es versenyzőjeként mutatkozott be a sportágban 2015-ben. A Toro Rossónál eltöltött első idény után már második szezonjában átemelték a Red Bull Racinghez, ahol rögtön az első futamát megnyerte a barcelonai Spanyol Nagydíjon.

Jos Verstappen egykori F1-pilóta fia azóta sokszorosan túlszárnyalta édesapját, húszas évei közepére a sportág legeredményesebb versenyzői közé emelkedett, és bár 2021-es, első, az abu-dzabi szezonzárón elért bajnoki győzelme örökre csillagozott marad a versenyigazgató Michael Masi szakmaiatlan rögtönzése miatt, ám 2022-b3n és és főleg ’23-ban elképesztő dominanciával versenyzett, 2024-ben pedig az autó gyengébb formáját, a riválisok „feléledését” is jól kezelve lett újra bajnok.

A négyszeres világbajnok 2024 végéig a 209 futamából 63-at nyert meg, összesen 112-szer állt a dobogón, gyanítható, hogy a Red Bull volánjánál továbbra is az élmezőny tagja lesz.

Nemzetiség: holland

Születési év: 1997

Rajtszám: 1

Csapata(i): Toro Rosso, Red Bull Racing

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: 4 (2021, 2022, 2023, 2024)

Futamgyőzelmek: 63

Összes dobogós helyezés: 112

2024-es eredménye: 1. (437 pont)

2021-ben a DTM-ben 2., 2022-ben a Forma-2-ben 3., a japán Super Formulában a 2. helyen végzett a Red Bull új-zélandi neveltje, aki 2025-től már a nagycsapatnál vezet az elküldött Sergio Perez utódjaként.

Az AlphaTaurinál/VCARB-nál 2023-ban és ’24-ben összesen 11 futamot teljesített Lawson az eddigi legtapasztalatlanabb versenyző, akit beemeltek a Red Bull Racinghez, korábban Alexander Albon 12, Danyiil Kvjat 19, Max Verstappen 23, Sebastian Vettel és Pierre Gasly pedig 26-26 kiscsapatos hétvége után kapott lehetőséget.

Igen mély vízbe dobják az új-zélandit, csak remélni lehet, hogy képes lesz a tisztes helytállásra Max Verstappen mellett.

Nemzetiség: új-zélandi

Születési év: 2002

Rajtszám: 30

Csapata(i): AlphaTauri/VCARB, Red Bull Racing

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2024-es eredménye: 21. (4 pont)

A Mercedes neveltjeként 2019-ben, az előző évi GP2-es bajnokként a motorpartner Williamsnél mutatkozott be a Forma-1-ben, ott eltöltött három szezonja alatt hősies küzdelmek során számtalanszor épp lemaradva a pontszerzésről.

A 2020-as Bahreini Nagydíjon a beteg Lewis Hamilton pótlásaként villogott – igaz, egy rossz kerékcsere miatt végül csak a 9. lett –, amivel középtávon be is biztosította az előléptetését: ’21-re Valtteri Bottas utódjaként Hamilton csapattársa lett.

Az angol versenyző azóta néha remek teljesítményeivel, győzelmeivel, időnként buta hibáival hívta fel magára a figyelmet, mindenesetre Hamilton távozása miatt 2025-től a német márka elsősorban rá támaszkodik majd.

Russellt 2025-ig köti a szerződése.

Nemzetiség: angol

Születési év: 1998

Rajtszám: 63

Csapata(i): Williams, Mercedes AMG F1

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 3

Összes dobogós helyezés: 15

2024-es eredménye: 6. (245 pont)

Hat nappal azután, hogy betöltötte 18. évét, már Forma-1-es versenyszerződést kapott a Mercedes neveltje, Andrea Kimi Antonelli. A 2006-os születésű olasz a csapatfőnök, Toto Wolff személyes protezsáltja, amolyan új, saját nevelésű Verstappent lát Lewis Hamilton utódjában.

Antonelli 2023-ban megnyerte a Forma-3-as bajnokságot, 2024-ben, a Forma-2-ben már nem remekelt, de ebben talán már benne volt, hogy a nagyközönségnél előbb ismerve a jövőt, az F1-re koncentrált. Forma-1-es bemutatkozásán, az Olasz Nagydíj első szabadedzésén csúnya autótöréssel kezdett, ám azóta komoly felkészülési és tesztprogramot bonyolítottak vele.

Ő is mély vízbe kerül, de idén még inkább tanulnia kell, a bizonyítást bevallottan csak 2026-ban várják tőle.

Nemzetiség: olasz

Születési év: 2006

Rajtszám: 12

Csapata(i): Mercedes AMG F1

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: –

2024-es eredménye: –

A 2024 végéig teljesített 401 futamával (404 nevezésével) a Forma-1 történetének legtapasztaltabb pilótája. A spanyol 2001-ben mutatkozott be a Minardinál, majd egy tesztelői évet követően 2003-ban a Renault versenyzőjeként tért vissza, ahol már az az évi Magyar Nagydíjon meg is szerezte első futamgyőzelmét. A francia alakulatnál 2005-ben ő szakította meg Michael Schumacher öt éven át tartó ferraris diadalmenetét, az addigi legfiatalabb világbajnok lett, majd 2006-ban duplázni is tudott.

2007-re a McLarenhez szerződött, ám ott gyorsan megromlott a viszonya az újonc Hamiltonnal és a csapatvezetéssel, „bosszúként” aktív szerepet vállalt a wokingi csapatnak 100 millió dolláros bírságot hozó kémügy leleplezésében, így 2008-ra vissza is tért az akkor már nem olyan versenyképes Renault-hoz. Ott abban az évben futamot nyert a Crashgate néven elhíresült bundázásnak köszönhetően az első Szingapúri Nagydíjon (majd Japánban teljesen saját erőből), de 2009 végén elhagyta a folyamatosan leépülő alakulatot, hogy a Ferrari versenyzője legyen.

Rosszkor került az olasz csapathoz, bár hősiesen küzdött, a Red Bull domináns éveiben nem tudott bajnoki címet szerezni, így 2015-re visszatért a McLarenhez, ahol újabb, még komolyabb kudarcok várták a rossz kasztninak és a pocsék Honda-motornak köszönhetően.

A spanyol 2018-ban – az F1-gyel párhuzamosan – meglehetősen szép szerepléssel vett részt az Indianapolisi 500 mérföldes Indycar-versenyen, majd miután az év végén kiszállt az F1-ből, a Toyotával két két Le Mans-győzelmet és két WEC-világbajnoki címet szerzett, ráadásul a Dakarba is belekóstolt.

2021-ben a Renault-ból Alpine-ná vált alakulatnál került vissza az F1-be, de viszonylag gyorsan kiábrándult, így 2023-ra az Aston Martinhoz szerződött a visszavonult Sebastian Vettel helyére. A veterán a szezon első harmadában remekelt, sorra hozta a dobogós helyezéseket, és bár az autó versenyképessége nyárra elpárolgott, így is a bajnokság 4. helyén zárt.

A versenyképesség ugyan 2024-re sem tért vissza, de Alonso „gyűrte az ipart”, sőt, 2026-ig hosszabbított, hogy lássa, mire jut majd az Aston a megszerzett Adrian Newey-val és az új szabályrendszer életbe lépésével egy időben érkező kizárólagos motorpartnerrel, a Hondával.

Nemzetiség: spanyol

Születési év: 1981

Rajtszám: 14

Csapata(i): Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: 2 (2005, 2006)

Futamgyőzelmek: 32

Összes dobogós helyezés: 106

2024-es eredménye: 9. (70 pont)

A kanadai pilótát édesapja személye Forma-1-es versenyzésre predesztinálta, a divatmágnás Ferrari-rajongó milliárdos, Lawrence Stroll pénzt nem kímélve tolta végig fiát az alsóbb kategóriákon, majd komoly – fizetett – tesztprogramot követően 2017-ben a Williamshez is befizette/bejuttatta.

Stroll újoncidényében az Azerbajdzsáni Nagydíjon egy 3. hellyel villantott, de az évek során sosem volt képes egyértelmű szintlépésre, egyenletes jó teljesítményre. Ennek ellenére 2019-től az apja által megvásárolt és előbb Racing Pointra, majd 2021-re Aston Martinra átkeresztelt csapatnál folytathatta, ahol azóta is hullámzóan szerepelt, az általában gyenge eredmények mellett tavaly is sikerült néhány újonchoz illő hibát produkálnia.

Nem túlzás azt állítani, hogy a sportág leggyűlöltebb versenyzője, de a családi háttér mindez nem számít – addig marad, amíg szeretne, vagy amíg édesapja van az Aston élén.

Nemzetiség: kanadai

Születési év: 1988

Rajtszám: 18

Csapata(i): Williams, Racing Point, Aston Martin

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 3

2024-es eredménye: 13. (24 pont)

A francia versenyző a Red Bull neveltjeként, 2016 GP2-es bajnokaként került a Forma-1-be 2017 végén a Toro Rossóhoz, a Renault-hoz távozott Carlos Sainz utódjaként. Az újonc ígéretesen szerepelt az energiaital-gyártó kisebbik alakulatánál, így 2018-ban már a nagycsapatnál vezetett Daniel Ricciardo utódjaként.

A korán mély vízbe dobott Gasly Max Verstappen mellett küszködött, 2019 közepén vissza is küldték a Toro Rossóhoz, ahol újra magára talált, a 2020-as Olasz Nagydíjon futamot is nyert az akkor már AlphaTauri néven futó alakulattal.

A faenzai csapatot 2023-ra cserélte a „nagyon francia” Alpine-ra, ahol végig pariban volt jóval régebben ott vezető csapattársával, Esteban Oconnal, végül előtte is zárt a bajnokságban. 2024-ben már egyértelműen őt favorizálta a már-már permanens krízisben lévő alakulat, mellyel a hajrában azért szerzett pár jó eredményt, köztük egy 3. helyet Interlagosban, ráadásul kárt sem okozott egész évben.

Nemzetiség: francia

Születési év: 1996

Rajtszám: 10

Csapata(i): Toro Rosso, Red Bull Racing, AlphaTauri, Alpine

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 1

Összes dobogós helyezés: 5

2024-es eredménye: 10. (42 pont)

Miután az Alpine „elkótyavetyélte” Piastrit, következő neveltjüket, Jack Dohhant már mindenképp meg akarták tartani, a 2023-ban a Forma-2 3. helyén záró ausztrál tavaly végig a csapat tartalékosa volt, és miután világossá vált, hogy Esteban Ocont menesztik, 2025-re versenyzői szerződést is kapott.

A bemutatkozás végül a vártnál korábban jött, az idő előtt távozott Ocon helyén már a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon is az egykori motoros szupersztár Mick Doohan sarja vezetett – 15. lett -, ugyanakkor nem feltétlenül lesz tündérmese a dologból…

Doohan a jelen állás szerint 5-6 futamot biztosan kap az Alpine-nál, de könnyen lehet, hogy már szezon közben kiszállítják az autóból, hogy a Williamsnél tavaly berobbant Franco Colapintónak adják az ülését.

Nemzetiség: ausztrál

Születési év: 2003

Rajtszám: 7

Csapata(i): Alpine

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: –

2024-es eredménye: 24. (0 pont)

A francia tehetséget F1-es bemutatkozása előtt párhuzamosan támogatta a Renault és a Mercedes, végül az utóbbinak köszönhetően kapott bemutatkozási lehetőséget 2016-ban a motorpartner Manornál. A sereghajtó megszűnése után a Force Indiánál töltött el három szezont, ahol többször is összeütközésbe került csapattársával, Sergio Perezzel.

Miután az új tulajdonos fia, Lance Stroll onnan „kitúrta”, Ocon 2019-et a Mercedes tartalékosaként töltötte, majd 2020-ra a Renault-hoz került, azóta is az enstone-i alakulatnál vezet. A 2021-re Alpine-ra átkeresztelt csapattal az az évi Magyar Nagydíjon futamgyőzelmet szerzett, ám akkori csapattársával, Fernando Alonsóval, majd tavaly Gaslyval is voltak konfliktusai a pályán. A 2024-es Monacói Nagydíjon történt ütközésüket követően betelt a pohár, nem sokkal később bejelentették, hogy az év végén elbúcsúztatják Ocont.

Bár az esős Sao Pauló-i Nagydíjon a francia még hozott egy 2. helyet a csapatnak, már nem is töltötte ki az idényt, azért, hogy az idényt követő gumiteszten 2025-ös alakulatánál, a Haasnál vezethessen, ki is hagyta a szezonzárót.

Nemzetiség: francia

Születési év: 1996

Rajtszám: 31

Csapata(i): Manor, Force India/Racing Point, Renault/Alpine, Haas

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 1

Összes dobogós helyezés: 4

2024-es eredménye: 14. (23 pont)

A Ferrari-nevelt Oliver Bearman minden bizonnyal nem számított olyan 2024-es évre, amilyen jutott neki. A brit pilóta tavaly három ízben indult Forma-1-es nagydíjon: elsőként a Szaúd-arábiai Nagydíjon először a vakbélgyulladás miatt kórházba került Carlos Sainzot helyettesítette beugróként az olasz csapatnál, pontot is szerzett.

A Forma-2-ben ugyan nem remekelt, de a Ferrari-partner Haasnál így is kinézték, 2025-re szerződést is kapott, sőt, tavaly két alkalommal versenyzett is náluk: Bakuban az eltiltását töltő Kevin Magnussent pótolta, újra pontszerzéssel, majd Brazíliában újra a(az akkor beteg) dánt helyettesített, igaz, nem túl fényes szerepléssel, de az akkor már mindegy is volt.

Nemzetiség: angol

Születési év:

Rajtszám: 87

Csapata(i): Haas

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: –

2024-es eredménye: 18. (7 pont)

A Honda és Red Bull által is támogatott japán ifjonc 2020-ban a 3. helyen zárta a Forma-2-es bajnokságot, amivel kiérdemelte az F1-es bemutatkozást. Bár három idény után is indulatos, érzelmileg, mentálisan labilis a volán mögött, az első két szezon hibái után 2023-ra sikerült magasabb szintre lépnie, egyenletesebb teljesítményt mutatnia – sőt néha kiemelkedően vezetnie –, annak ellenére is, hogy az AlphaTauri az év nagy részében a mezőny egyik legrosszabb autója volt.

A motorpartner Honda-támogatásnak és a jobb alternatívák hiányának köszönhetően 2024-re is megtartották az immár Visa Casha App RB néven futó faenzai csapatnál. A japán tavaly „elfogyasztotta” a veterán Daniel Ricciardót, majd Lawsont sem hagyta a fejére nőni, mégsem őt választották az előléptetésnél, 2025-re is marad az immár Racing Bulls néven futó alakulatnál.

Nemzetiség: japán

Születési év: 2000

Rajtszám: 22

Csapata(i): AlphaTauri/Visa Cash App RB/Racing Bulls

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2024-es eredménye: 12. (30 pont)

Miután Lawson megkapta az előléptetését, a Racing Bullsnál maradó Cunoda Juki mellé a Forma-2-ben 2024-ben a 2. helyen záró Isack Hadjar-t ültették idénre.

A japán pilótéhoz hasonló habitusú – mondjuk ki, ideges, indulatos – 20 éves, algériai gyökerű francia 2023-ban és 2024-ben összesen öt alkalommal kapott F1-es szerepet: előbb az AlphaTaurinál és a Red Bullnál, tavaly kétszer a Red Bullnál lépett pályára szabadedzésen, majd a szezonzárót követő teszten is autóba ültették.

Nemzetiség: francia

Születési év: 2004

Rajtszám: 6

Csapata(i): Racing Bulls

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: –

2024-es eredménye: –

A többszörös ralivilágbajnok és Dakar-győztes legenda fia Verstappennel együtt, 2015-ben mutatkozott be az F1-ben a Red Bull neveltjeként a Toro Rossónál. A hollanddal ellentétben – tisztességes eredményei ellenére – az energiaital-gyártónál nem kapott előrelépési lehetőséget, így 2017 utolsó futamain már a Renault színeiben szerepelt, és ugyanott folytatta ’18-ban is.

2019-re a McLarenhez igazolt, ahol a pontok számát tekintve ugyan megverte az újonc Lando Norrist, de nem váltotta meg a világot. 2021-re – amolyan megbízható második pilótának – a Ferrarihoz hívták, ahol szintén kicsit hullámzóan, de nemegyszer határozott, sőt agyas döntésekkel dobogós eredményeket, sőt, 2022-ben és ’23-ban egy-egy futamgyőzelmet is szerzett.

A fentiek ellenére a Ferrarinál nem hosszabbítottak vele, 2024-et ugyan még Maranellóban töltötte ki, méghozzá szép eredményekkel, ám Hamilton érkezése miatt új csapatot kellett keresnie, ez a Williams lett. A legendás alkulatnál már a tavalyi szezonzárót követő gumiteszten bemutatkozhatott.

Nemzetiség: spanyol

Születési év: 1994

Rajtszám: 55

Csapata(i): Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 4

Összes dobogós helyezés: 27

2024-es eredménye: 5. (290 pont)

A thai–brit pilóta még fiatal tiniként bekerült a Red Bull utánpótlásprogramjába, ám nem sokkal később ejtették is, és csak akkor jutott eszükbe újra, amikor 2018-ra pilótaszűkébe kerültek a Forma-1-ben. Az előző évi Forma-2-es harmadik 2019-ben George Russell-lel és Lando Norrisszal együtt mutatkozott be az F1-ben, természetesen a Toro Rossónál.

A faenzai csapatnál csak fél idényt töltött, ugyanis ő kapta a küszködő Pierre Gasly ülését. Francia elődjéhez hasonlóan ő sem felelt meg az elvárásoknak, ’21-ben tesztpilótának fokozták le.

2022-ben a Williamsnél kapott újra versenyzési lehetőséget, amit busásan meg is hálált, 2023-ban gyakorlatilag egyedül húzta fel az alakulatot a konstruktőri bajnokság 7. helyére, igaz, 2024-ben már nem remekelt annyira, az ideigleneseb beemelt ifjonc, Franco Colapinto úgymond „kontextusba helyezte” a tahi versenyző teljesítményét. Ennek ellenére – papíron – még jó ideig a grove-iak versenyzője lesz.

Nemzetiség: thai–brit

Születési év: 1996

Rajtszám: 23

Csapata(i): Toro Rosso, Red Bull Racing, Williams

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2024-es eredménye: 16. (12 pont)

Az egyszer már visszavonult veterán az A1 Grand Prix, a Forma-3-as Európa-bajnokság, a GP2 Asia és a fő GP2-es széria zsinórban való megnyerését követően 2010-ben mutatkozott be a Forma-1-ben.

Pályafutását a Williamsnél kezdte, majd 2012-től 2016-ig – egy 2013-as sauberes kitérővel – a Force Indiánál vezetett. Az akkora megbízható középmezőnybeli küzdő a Renault-hoz került, ott három idényt húzott le. 2020-ra kikerült a Forma-1-ből, tulajdonképpen visszavonult, ám koronavírusos megbetegedések miatt a Racing Point/Aston Martin két-két futamra visszahívta beugrónak ’20-ban és ’22-ben is.

2023-ra a Haas ajánlott neki állandó versenyzői munkát, ahol igyekezett mindent ki is hozni az egy körön gyors, a futamon garantáltan visszaeső autóból.

Hülkenbergé a Forma-1 egyik legkevésbé irigyelt rekordja: ő az a versenyző, aki a legtöbb futamot teljesítette – 2023 végéig szám szerint 203-at – dobogós helyezés nélkül. Ezt valamelyest ellensúlyozza, hogy 2015-ben, az F1-es versenyzés mellett a Porsche színeiben elindult a Le Mans-i 24 óráson, melyet pilótatársaival meg is nyert.

A német 2024-ben is a Haasnál vezetett, túlnyomórészt jelentősen jobban, mint csapattársa, Kevin Magnussen, ám az idény során elfogadta a 2026-ra az Audi gyári alakulatává váló Sauber ajánlatát, így 12 évet követően visszatér a svájciakhoz.

Nemzetiség: német

Születési év: 1987

Rajtszám: 27

Csapata(i): Williams, Force India, Racing Point/Aston Martin, Haas, Sauber

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2024-es eredménye: 16. (9 pont)

Bortoleto 2021 (Mick Scumacher) óta az első Forma-2-es bajnok, aki az alsóbb szériában elért sikere után rögtön az F1-be léphet, egyen – Pietro Fittipaldi 2020-as, kétfutamos beugrásától eltekintve – 2016 óta a széria első állandó brazil versenyzője lesz.

A 20 éves pilóta a McLaren utánpótlásprogramjának tagjaként nyert Forma-3-as bajnoki címet 2023-ban, tavaly is a wokingiak kötelékében állt, az F2 mellett Norris és Piastri F1-es tartalékosa volt, ám mivel a bajnokcsapatnál nem lett volna hely számára, örömmel engedték át a jövőre már Audiként működő Saubernek a 2025-re, ahol a veterán német mellett tanulhatja a szakmát.

Nemzetiség: brazil

Születési év: 2004

Rajtszám: 5

Csapata(i): Sauber

Eredményei 2024 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2024-es eredménye: –