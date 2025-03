A Forma-1-es autók szárnyaival „mindig” gond van: menet közben az előírtaknál hajlékonyabbak, több levegőt engednek át, ott „nyílnak”-engednek, ahol nem lenne szabad.

A csapatok mindig azon dolgoznak, hogy a szabályok betűinek, az épp aktuális műszaki ellenőrzéseknek még megfelelő, de trükkös megoldásokkal lépéselőnybe kerüljenek a riválisokkal szemben, erre volt példa a McLaren 2024-es „mini-DRS-e” is.

A végül konstruktőri címet nyerő alakulat kora ősszel vetette be saját trükkjét, mellyel a hátsó szárny két kisebb eleme a DRS nyitására nem kijelölt szakaszokon is több levegőt engedett át, csökkentve ezzel a légellenállást, végső soron a végsebességet növelve.

A McLaren még a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) esetleges szankcióját beelőzve a szingapúri hétvégére ejtette a sajátos aerodinamikai megoldást, melyet a felügyelőszerveze aztán be is tiltott.

A sztori ugyanakkor ezzel nem ért véget, a 2025-ös bahreini tesztelésen többeknél hasonló ügyeskedést szúrtak ki az idei autón.

A Red Bull a Mercedes W16-osán vélte kiszúrni, hogy a hátsó szárny elemei nagy sebességnél a DRS-éhez hasonló hatást nyújtva túlságosan elgörbültek, de az aerodinamikai viselkedés megfigyelésére szolgáló jelzőfesték, az ún. flo-vis nyomai másoknál is hasonló ügyeskedést sejtettek.

„Továbbra is használják ezt, szerintem a Ferrarin és a McLarenen is van valamilyen mini-DRS” – mondta a The Race-nek a Red Bull főtervezője, Pierre Wache.

Az olasz Autoracer.it szerint az FIA figyelmét sem kerülte el a dolog, a jövő hétvégi szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon árgus szemekkel figyelik majd a hátsó szárnyak viselkedését – büntetések, újabb szabálypontosítások, esetleges tilalmak sem zárhatók ki. Az ellenőrzést a hátsó szárnyakat figyelő kamerákkal végzik majd, erről állítólag a szervezet formaautós vezetője, Nikolas Tombazis tájékoztatta a csapatokat egy körlevélben, tudósít a The Race.

Az FIA egyébként nemrég már lépett a szabályok betűjének megfelelő, de a pályán túl hajlékonynak tűnő első szárnyakat illetően (melyeket tavaly ősszel szintén fedélzeti kamerákkal figyeltek): azokra a 9. fordulótól, a júniusi Spanyol Nagydíjtól lesznek érvényesek a szigorúbb előírások és műszaki ellenőrzések.