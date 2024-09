Nem sok jót ígért a McLaren számára a Nemzetközi Automobil Szövetség csütörtöki közleménye, amelyben a szervezet jelezte, hogy elemzi a bakui adatokat és bizonyítékokat a McLaren hátsó szárnyának gyanús viselkedése kapcsán.

Az FIA a közleményben jelezte, fenntartja a jogot, hogy szezon közben rendelkezzen módosításokról, ez az Auto, Motor und Sport értesülése szerint csütörtök késő este meg is történt. A lap szerint az FIA szabálytalannak minősítette a McLaren mini-DRS-ként emlegetett hátsó szárnyát, és arra utasította a csapatot, hogy az érintett helyeken változtasson rajta. Vagyis mostantól nem lehetnek hajlékonyak a szárny szélei.

Tekintettel arra, hogy a szingapúri nem olyan gyors pálya, sokkal több leszorítóerőt kíván, mint a bakui, a McLaren eleve másik szárnyspecifikációval érkezett a hétvégére. Azt azonban, amit Azerbajdzsánban szereltek az autóra, az FIA által elrendelt változtatások végrehajtása nélkül nem lehet tovább használni.

Sajtóhírek szerint a kulisszák mögött a Ferrari és a Red Bull már korábban panaszt tett a McLaren szárnya miatt, sőt a csütörtöki sajtónapon több versenyző is kifogásolta, hogy Baku nem is az első helyszín volt, ahol a gyanús specifikációt használták a wokingiak. A közösségi médiában azonban csak a bakui futamot követően kezdtek futótűzként terjedni Oscar Piastri hátrafelé néző belső kamerájának felvételei.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke biztos volt benne, hogy a vitatott szárnyat az FIA be fogja tiltani. „Meglepődnék, ha újra látnánk ezt a szárnyat” – mondta Horner a Skynak. „Ez most precedenst teremt, mert ha szabályosnak minősítenék, akkor mindenki ugyanilyeneket használna.” A Ferrarit irányító Frederic Vasseur a csapatfőnökök pénteki sajtóbeszélgetésén úgy fogalmazott, akár a bakui végeredmény megóvása is lehetséges lett volna, de nehéz lett volna konkrét bizonyítékokat bemutatni. Most pedig már túl késő, már nem lehet megtámadni az Azerbajdzsáni Nagydíj végeredményét.