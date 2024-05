A VCARB-os (Racing Bulls) Daniel Ricciardo a várakozásokat alulmúlóan kezdte a 2024-es Forma-1-es szezont, ám miután Sanghajra megkapta a kért új kasztnit – talán csak pszichikai okból, placebohatásként –, a kínai versenyhétvégén látszólag magára talált.

Ez sem hozott azonban gyümölcsöt: a Kínai Nagydíjon az Aston Martin-os Lance Stroll az első biztonsági autós újraindításnál figyelmetlenségből hátulról felöklelte, a második újrarajtolásnál pedig az ausztrál veterán maga követett el hibát, tilosban előzött, amiért büntetést is kapott, végül pedig ki is kellett állnia.

Ahogy Stroll is a feljebb említett incidensért, de úgy tűnik, „csak” a versenyfelügyelők és a teljes nézőközönség látta hibásnak a kanadait, ő maga, valamint az Aston Martin tagjai úgy voltak vele, hogy pikkelnek rá, ilyen bárkivel előfordulhatott volna, indokolatlan volt a büntetés.

Sanghajban Ricciardót alaposan fel is húzta, hogy Stroll nem vállalta a felelősséget, azt mondta, „baszódjon meg” a riválisa, de most, két héttel később, higgadtabban sem nyelte még le az esetet.

A Forma-1-es Miami Nagydíj csütörtöki sajtónapján rámutatott, hogy az astonos pilóta azóta sem kért tőle elnézést.

„Már jobb a kedvem, hiszen újra versenypályán vagyunk. Akkor nyilván rettentően frusztrált voltam – minden kiesés frusztráló, de ez aztán különösen az volt! Amikor az ember nem jut el a kockás zászlóig, nagyon várja a következő futamot, rögtön újra autóba akar ülni. Emiatt nagyon örülök is, hogy megint sprintes hétvége jön, mert így két verseny is lesz” – kezdte.

„De nem, Stroll továbbra sem kért bocsánatot” – felelte újságírói kérdésre. Arra, hogy tervez-e beszélni a kanadaival, így reagált: „Azt mondanám, hogy nem, mert szerintem sehova sem vezetne. Ha dobott volna egy üzenetet, hogy bocsi, én szúrtam el, elfogadtam volna – nem vagyok seggfej. De az a helyzet, hogy ennyire sem volt képes, ő egyértelműen úgy van vele, hogy nem hibázott. Szóval szerintem nincs miről beszélni.”

„Persze ha holnap egymás mellett ülünk a versenyzői eligazításon, ő pedig beszélni akar, nem fogom elhajtani” – tette hozzá.

A fentiekkel együtt a 34 éves Ricciardo félig-meddig megvédte Strollt, másrészt viszont arra utalt, hogy az immár 25 éves, 8. F1-es szezonját gyűrő pilótának is ideje lenne felnőnie.

„Nézzék, fiatalon én is makacsabb voltam, talán nem mindig kértem bocsánatot olyasmiért, ami tényleg az én hibám volt. De az elmúlt években már egyértelműen úgy álltam hozzá, hogy ha hibáztam, kilöktem valakit, és akár csak fifty-fifty helyzet is volt, azt mondtam, hogy oké, jobban is csinálhattam volna, bocsánat, hogy elcsesztem a napunkat!”

„Én úgy vagyok vele, hogy nincs értelme célponttá tenni magunkat – oké, ellenfelek vagyunk, de ne csináljunk magunkból ellenséget! Nem konkrétan róla van szó, nem mondom, hogy innen az ellenségem, de az ember azért elvárja, hogy viszonozzák, amit ő maga ad. Nem lesz ebből ügy a pályán, nem azt mondom, hogy visszafizetem, de ha nem is szemtől szembe, én azért tudattam volna vele, hogy ember, bocs, másfelé néztem, te nagyot fékeztél, váratlanul ért, vagy bármi ilyesmi.”

A saját, szabálytalan előzését illetően Ricciardo „feltette a kezét”, elismerte, hogy elhamarkodottan cselekedett, amikor a safety car alatt visszaelőzte a korábbi incidensben eléje került Nico Hülkenberget.