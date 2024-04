A múlt hétvégén Sanghajban Fernando Alonso és Lance Stroll sem úszta meg büntetés nélkül: a spanyol még a sprintfutam után kapott 10 másodpercet – igaz, kiesett, így ez nem számított –, valamint 3 büntetőpontot, amiért csatázás közben összeért a ferraris Carlos Sainzcal, míg a kanadainak azért osztottak ki a nagydíjon 10 másodpercet, majd utólag két pontot, mert az első biztonsági autós újraindításnál hátulról egyszerűen felöklelte a VCARB-s Daniel Ricciardót.

Az Aston Martin pilótái mindketten igazságtalannak érezték a büntetéseket, és így van ezzel a csapatfőnök, Mike Krack is.

„Igen, a versenyfelügyelők szigorúak mostanság Fernandóval és Lance-szel. A sprinten is kaptunk büntetést, de már Melbourne-ben is” – utalt arra, hogy Alonsót az Ausztrál Nagydíj utolsó előtti körében történt, a mercedeses George Russell borulásával járó lassításos trükközéséért is büntették.

„Lance esetében villámgyorsan megszületett a döntés… Szerintem nagyon-nagyon gyors és nagyon szigorú volt az ítélet, de ez van. Ami engem illet, egyszerű láncreakcióról volt szó. Fernando is nagyot fékezett, mögötte mások is, egy kicsit mindenkit meglepett a helyzet. Örültünk, hogy mindkét autónk megúszta. Jóval előrébb indult a dolog, szerettem volna, ha ezt alaposan áttekintik. Próbáltunk kommunikálni a stewardokkal, de gyorsan Lance-et tették felelőssé, az első szárnyának sérülése mellé kapott egy 10 másodperces büntetést is” – visszhangozta pilótájának érveit a főnök.

„Legutóbb, Melbourne-ben az előrébb lévő pilótát [Alonsót] büntették, ráadásul összeérés nélkül” – emelte ki Krack a vélt ellentmondást.

„Frusztráló ez, másrészt viszont mindannyian emberek vagyunk, mindenki hibázik. Persze a legjobb recept a büntetések elkerülésére az, ha az ember egy gyors autóval elléphet, Maxot [Verstappent] nem is szokták büntetni. Az már a mi dolgunk, hogy ilyen autót adjunk a versenyzőink alá” – szögezte le.

Újságírói kérdésre, hogy talán kipécézték őket a versenybírók, Krack így felelt: „Érdekes, hogy ezt kérdezi, ezek szerint önnek is ez a benyomása.”

„Az év elején közmegegyezés volt, hogy idén szigorúbbak a büntetések. Ugyanakkor viszont mindenki akciót szeretne látni a sprinten, és az volt, keményen csatáztunk, és végül mi jöttünk ki belőle a legrosszabbul, ennek tetejébe meg még büntetést is kapunk. A futam után órákat töltünk a stewardokkal… Szerintem nem volt fair Alonso büntetése.”

„A tegnapi után aztán itt a mai incidens is. Mások kiszorítanak autókat, semmi büntetés, de a Ferrarik között is volt kontakt, nem hagytak helyet, mégsem volt belőle ügy. Fernando? Na, ő azonnal kapja a 10 másodpercet! Ha így megy tovább, Fernando nem ússza meg az eltiltást. Lance is kapott ma két büntetőpontot, szóval mostanában rendesen jönnek” – panaszolta a csapatfőnök.

Alonso a Melbourne-ben és a Sanghajban szerzett 3-3 büntetőpontjával jelenleg 6 egységen áll, Strollnak összesen 7 van – ha egy versenyző 12 hónapon belül 12 pontot gyűjt, automatikusan eltiltják a következő fordulóra. A pontok a kiadástól számított egy év után évülnek el.

Míg a 2023-as idény első öt fordulója alatt összesen 2 büntetőpontot osztottak ki a stewardok, idén már 18-nál jár a számuk.