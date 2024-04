Több autóban is kárt tett Lance Stroll a Forma-1-es Kínai Nagydíjon, amikor a biztonsági autó első alkalommal kivonult a pályáról. A kanadai pilóta egyértelműen bealudt, és ahelyett, hogy a többiekkel együtt lassított volna, inkább Aston Martinja orrára tűzte Daniel Ricciardo RB-jét, aki Oscar Piastri McLarenjében is kárt tett.

A stewardok tettét 10 másodperces időbüntetéssel és két büntetőponttal „jutalmazták”, de a kanadai úgy véli, szerinte nem ő felelős az esetért. „Valaki elöl fékezett és mindenki így tett. Az előttem lévő autó megállt előttem” – mondta Stroll kiesését követően. „Sehova nem tudtam menni. Versenybaleset volt.”

the slowmo of fernando locking up and then stroll hitting daniel 😭😭😭😭 pic.twitter.com/9Yi4YgYLlu