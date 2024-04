A Red Bull hollandja, Max Verstappen győzött a 2024-es Forma-1-es Kínai Nagydíjon Lando Norris McLarenje és a csapattárs Sergio Perez előtt Sanghajban. Az energiaitalosok kettős győzelmet is arathattak volna, de Norris taktikájának tökéletesen feküdt a két biztonsági autós megszakítás.

Az 56 körös, felhős időben zajló futamot közepes abroncsokon kezdte a mezőny többsége, de voltak kivételek. Lance Stroll (Aston Martin, 11. rajthely), Lewis Hamilton (Mercedes, 18.) és Cunoda Juki (RB, 19.) a lágyakat választották kezdéshez, míg Kevin Magnussen (Haas, 17.) a kemény Pirellikkel startolt. A rajtrácsra csak 19-en álltak fel: a 20. rajthelyet megszerző williamses Logan Sargeant a bokszutcából rajtolt lágy gumikon, miután csapata új specifikációjú első szárnyat helyezett autójára.

A felvezető kör előtt az élről rajtoló Max Verstappen (Red Bull) néhány csepp esőről számolt be, de ez nem kavarta meg komolyan a rajtot. A holland simán eljött, a csapattárs Sergio Perez viszont veszített egy helyet Fernando Alonso Aston Martinjával szemben. A kezdésnél a Ferrarik veszítettek két-két helyet: George Russell (Mercedes) és Nico Hülkenberg (Haas) is lerajtolta Charles Leclerc-t és Carlos Sainzot. Hülkenberggel szemben még az első körben visszavették helyeiket a vörös autók.

A második körben Verstappen már két másodperccel vezetett Alonso előtt, őt Perez, Lando Norris és Oscar Piastri követték a McLarenekben. Lewis Hamilton a kezdetekben nem haladt előre a Mercedesszel, az utolsó előtti hely volt az övé a lágy gumikkal.

Alonso az első körökben gyakorlatilag leterítette a győzelem felé vezető vörös szőnyeget Verstappennek azzal, hogy feltartotta Perezt. A mexikói végül csak az ötödik körben tudta megelőzni a spanyolt és jött fel a második helyre, de már öt másodperc volt a lemaradása a háromszoros világbajnokkal szemben. A McLaren szerint Alonso sokat kivett az első körös nyomással gumijaiból, így abban bíztak, a folytatás nekik kedvez.

LAP 5/56 Alonso can't keep Perez behind him for long The Mexican retakes P2 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/y8iF3neNdO

Norris el is kezdte ostromolni Alonsót, a britet kisebb lemaradással követte Piastri. A második McLaren mögött szorosan érkezett Russell, Leclerc és Sainz is. A kilencedik hely ekkor Lance Strollé (Aston Martin) volt, a tizedik helyen pedig Hülkenberg kapaszkodott a gyorsabbnak tűnő Valtteri Bottasszal (Kick Sauber) szemben. Hamilton valamelyest működésre bírta eddigre gumijait, de így is csak a 17. volt még.

A hetedik kör végén Alonso leszorult a dobogóról, Norris kifékezte őt a hátsó hosszú egyenes végén. Bottas is feljött a pontszerzők közé, két kör múlva pedig Leclerc talált utat Russell mellett az első kanyarkombinációban.

LAP 7/56 Alonso slipping back, Norris charging forward The McLaren driver is now giving chase behind the Red Bulls #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4OQySNF15E

A kerékcserék a kilencedik köre elején elkezdődtek a középmezőnyben, többeknek a kemény abroncsok kerültek fel az autójára. Ez igazi lavinát indított be, egy kör múlva már gyakorlatilag a teljes középmezőny letudta első kiállását – beleértve Hamiltont is.

Az élmezőnyt ez a 12. körig nem zavartatta, ekkor Alonso és Russell kezdték meg a cseréket. Utóbbinak Sainz örülhetett, ő nagyon beragadt a Mercedes mögé, miközben Leclerc már Piastrit is megelőzte a pályán. Alonsóékra nem reagáltak a többiek, a Ferrarinál már amúgy is néhány kör után átálltak a B tervre.

A 14. körben a Red Bull megcsinálta a tökéletes bokszmunkát: mivel 9 másodperc volt Verstappen és Perez közt a különbség, mindkét pilótát egyszerre hozták kemény abroncsokért. 2,1 és 2,0 másodperc alatt meg is oldották a cseréket, ezzel ideiglenesen Norris vett át a vezetést.

A bokszban baleset is történt, az Alpine-nál Pierre Gasly ütött meg egy szerelőt hátsó kerekével. Az érintettnek nem lett semmi baja a csapat tájékoztatása szerint.

Verstappen és Perez a friss gumikon szárnyaltak azokhoz képest, akik még nem jártak a bokszban. A 16. körben a holland az időközben D tervre átállított Leclerc megelőzésével feljött a második helyre, Perez pedig Sainzot kergette a negyedik helyért, miután Piastri is letudta első kiállását.

A 18. körben Sainz is keményekre váltott, így már csak Norris és Leclerc volt adós az első kerékcserével. A McLaren azt gyanította, hogy a monacói akár egy cserével is letudhatja a futamot.

Verstappen a 20. kört már az élen kezdte, miután Norrist is megelőzte. A brit és Leclerc cserék nélkül álltak a 2-3. helyen, őket Perez, Alonso, Russell, Piastri, Stroll, Sainz, Hülkenberg sorrendben követték a többiek. Hamilton a 13. helyen haladt ekkor.

A 21. körben Bottas alatt megadta magát a Kick Sauber motorja, egy bukótérben állt meg a finn. Egy kör eltelt, mire életbe lépett a virtuális biztonsági autó, melyet Norris és Leclerc remekül ki tudtak használni kedvezményes kerékcserére. Többen is éltek egyébként a lehetőséggel a mezőnyből, Stroll így került ki például Sainz elől.

LAP 20/56 We have a yellow flag Bottas reports his "engine has gone" and is out of the race ❌ #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hf5l0w0VPk

A mentés elhúzódott, mert a motor fokozatban ragadt, és a kínai dolgozók nem tudtak mit kezdeni az autóval kézi erővel. Mivel munkagép kellett, bevetették az igazi biztonsági autót, melyre még többen reagáltak: mindkét Red Bull, Alonso és Russell, egy körrel később pedig Piastri is kereket cseréltek – a spanyol ráadásul lágyakat rakatott kocsijára, még bőven féltáv előtt.

A verseny a 27. kör elején folytatódott Verstappen, Norris, Leclerc, Perez, Sainz, Alonso, Russell, Piastri, Daniel Ricciardo (RB), Stroll sorrendben. A legjobb tízből Ricciardo volt a legidősebb – közepes – gumikon, ennek volt köszönhető az ausztrál előretörése. A többiek a mezőnyben keményeken voltak, leszámítva Alonsót.

Az újraindításnál a középmezőnyben volt egy kis kalamajka, Ricciardo még a restart előtt kicsúszott a legjobb tízből, mert Stroll felöklelte. Cunodát az első szektorban megforgatta Kevin Magnussen (Haas), mindkét autó megsérült. A törmelékek miatt visszatért a biztonsági autó a pályára.

LAP 27/56 The Safety Car comes in and we are racing again, or are we... Magnussen sends Tsunoda spinning at the restart and team mate Ricciardo is shunted from behind by Stroll 😵 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DrL5kOOJlu

Rewind to the restart ⏪ Stroll 💥 Ricciardo 😮 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/C0nn5PdiQL

Az élen a sorrend annyiban változott, hogy Alonso a lágyakon megelőzte Sainzot – így alakult a pontszerzők sorrendje a féltávnál: Verstappen, Norris, Leclerc, Perez, Alonso, Sainz, Russell, Piastri, Ricciardo, Hülkenberg. Hamilton a 11. helyen állt. Cunoda kiesett, az ő félreálló kocsija miatt kellett a safety car.

A szabad száguldás a 32. kör elején folytatódott. Ricciardo a sérült autóval, kopott gumikon hamar kicsúszott a pontszerző zónából, Hülkenberg és Hamilton is megelőzte. Ricciardo két körrel később ki is állt, korán csomagolhatott az RB a kettős kiesés után.

A 34. körben több büntetést is kiosztottak a stewardok. Sargeant 10 másodpercet kapott, mert a biztonsági autó alatt szabálytalankodott, Stroll kapott egy 10-es Ricciardo felökleléséért, Magnussen pedig Cunoda megforgatásáért. Stroll és Magnussen az utolsó előtti helyért, büntetésük ellenére is óriási csatát vívtak.

Elöl nem volt ilyen nagy a pörgés. Verstappen egy biztonságos 2,5 másodperces előnyre tett szert Norris előtt, aki szintén ennyire elnyúlt Leclerc előtt. A Ferrarira viszont tapadt Perez a Red Bull-lal, így Alonso a gumielőnyével nem tudott mit kezdeni.

Perez jó néhány körre beragadt Leclerc mögé, együttesen pedig szakadtak le Norrisról. Ezzel a McLaren számára egyre erősebben körvonalazódott a második hely. Perez végül a 39. körben egy bevetődős manőverrel szerezte meg a harmadik helyet.

A futam utolsó harmadában a Mercedesek a korábbiaknál erősebbnek tűntek. Hamilton feljött a 9. helyre Hülkenberg megelőzésével, és Russell is nézelődött Sainz mögött a 6-7. helyen.

Többekben – köztük Leclerc-ben is – felmerült, jó döntés-e egyetlen szett kemény gumin lenyomni a fél futamot, nem esik-e be túlságosan a tempó. A cserére senki nem vállalkozott végül önként, mivel a mezőny a biztonsági autó miatt összejött, és rengeteg pozícióvesztéssel járt ez a taktika. Alonso azonban rá volt szorulva lágy gumijain a cserére, a 45. körben kapott is egy szett közepes gumit, és a 12. helyen folytatta a száguldást. Ezzel Leclerc mögé feljött ötödiknek Sainz, hatodiknak Russell. Piastrit Hamilton és Hülkenberg üldözte, a legjobb tízbe pedig Esteban Ocon lépett be az Alpine-nal.

Az Alpine pontszerzési reményei nem tartottak sokáig, mert Alonso tempója annyira jó volt, hogy már a 46. körben a legjobb tízben volt – neve mellett a leggyorsabb körrel. A spanyol itt nem állt meg, begyűjtötte Hülkenberg, Hamilton és Piastri skalpját is néhány kör alatt – miközben egy alkalommal majdnem eldobta az autót.

LAP 49/56

Alonso’s on a charge and almost loses it on the gravel at the final turn 😮

But Fernando being Fernando somehow holds on 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/YcRENcrkWM

— Formula 1 (@F1) April 21, 2024