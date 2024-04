Felhős, de száraz időben, 22 Celsius-fokos levegő- és 36 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év ötödik időmérő edzése Sanghajban, a 2024-es Forma-1-es Kínai Nagydíjon. A kvalifikáció előtt lezajlott az év első sprintje, melyet Max Verstappen nyert a Red Bull-lal.

A Q1 a folyamatos pályajavulásról szólt: gyakorlatilag mindenkinek mért körön kellett lennie az utolsó pillanatig, és nem ártott, ha van a tarsolyban tapasztalat a friss pályáról. Ez Cunoda Juki esetében nem feltétlenül volt elmondható, a Q1 elején ugyanis az RB DRS-ével voltak gondok.

Sergio Perez első mért körébe Alexander Albon rossz helyen poroszkáló Williamse zavart bele, a Red Bull le is futott a pályáról.

Perez runs wide on a flying lap as he encounters Albon



"What the ****** was that?" says Checo #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/wFR7Y0YBps