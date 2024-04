A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2024-es Forma-1-es Kínai Nagydíj sprintjét Lewis Hamilton (Mercedes) és Sergio Perez (Red Bull) előtt. A száz kilométeres száguldás a sprintidőmérővel ellentétben száraz időben zajlott, így a pilóták sorrendje „normalizálódott”. Az akciókra féltávig kellett várni, de a futam második részében volt egy nagy csata, ami sok dolgot kárpótolt.

A 19 körös versenyt a mezőny közepes gumikon kezdte, az egyetlen kivételt a 11. helyről induló George Russell (Mercedes) jelentette. Az élmezőnyben az első sorból rajtoló Lando Norris (McLaren) és Lewis Hamilton (Mercedes), valamint a harmadik soros Carlos Sainz (Ferrari) és Sergio Perez (Red Bull) autóján vadiújak voltak a Pirelli gumijai, ez némi tapadási előnyt adhatott nekik. Befolyásolhatta a rajtokat az is, hogy a rajtrács páratlan oldalán kevesebb bitumenezést alkalmaztak.

Hamilton jobban kapta el a rajtot, de Norris próbált mellette maradni a végeláthatatlanságig tekeredő első kanyarokban. Erre ráfaragott a McLaren britje, mert lefutott a pályáról, így visszaesett a hetedik helyre. Örülhetett Hamilton, Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull), Sainz, Perez és Charles Leclerc (Ferrari).

A futam elején a Red Bullok, különösen Verstappen küszködött, Sainz támadta őt a harmadik helyen, miközben Hamilton és Alonso lélegzetvételnyi előnyhöz jutottak. Norris sem adta fel, Leclerc-t próbálta gyepálni.

A fordulópont a negyedik kör környékén jött el: Verstappen gumija bemelegedett, így inkább ő kezdte el fokozni a tempót és szép lassan a nyomást Alonsóra helyezni. De csak szép lassan: a sprint egyharmada lement pozíciócsere nélkül az élmezőnyben, de hátul sem volt mozgolódás.

Az első jelentős változás a hetedik körben jött el: Verstappen a hátsó egyenesben DRS-es segítséggel megelőzte Alonsót és feljött a második helyre. A holland dolgát könnyítette, hogy Hamilton komolyabbat hibázott a nyolcadik körben, így a 9.-ben teljesen utolérte, majd meg is előzte a háromszoros bajnok a hétszerest. Verstappen tehát féltávnál az élre állt.

Közben a másik Mercedesszel Russell nem ért el eddig látványos rohamot a lágy gumikon. Érdemesebb volt inkább Alonsót nézni a harmadik helyen, akit utolért Sainz, Perez, Leclerc és Norris is. Alonso jól tartotta magát, hosszú körökön át tartott maga mögött mindenkit. Verstappen ezalatt jól ellépett mindenkitől, és Hamilton is őrizgethette második helyét úgy, hogy nem kellett a tükörbe néznie.

A 16. körben végül Sainz elindította a lavinát: kanyarokon keresztül csatázott Alonsóval, melyből eredetileg ő jött ki jobban. Az öregebb spanyol azonban makacs volt, és honfitársát is lassítva visszatámadásával utat engedett Pereznek, aki köszönte szépen, és feljött a harmadik helyre. Leclerc is beszállt a csatába, aki saját csapattársával is kőkeményet vívott, egymást terelték le a felek. Végül Alonso ki is szállt a buliból, jobb első defekttel kiállt a sprintből.

Mindezeknek köszönhetően Norris feljött a hatodik, Oscar Piastri (McLaren) a hetedik, Russell a nyolcadik helyre. A leintésig ez már nem is változott: Verstappen végül 13 másodperccel nyert Hamilton és Perez előtt. Leclerc és Sainz végül a 4-5. helyen zártak.

A pontversenyek állása a sprintet követően:

Verstappen – 85 p Perez – 70 p Leclerc – 64 p Sainz – 59 p Norris – 40 p Piastri – 34 p

Red Bull – 155 p Ferrari – 129 p McLaren – 74 p Mercedes – 42 p Aston Martin – 33 p RB – 7 p

A 2024-es Forma-1-es Kínai Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombat reggel 9 órakor, a nagydíj vasárnap reggel 9-kor kezdődik.