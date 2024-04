Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Japán Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson Max Verstappen lett a leggyorsabb a Red Bull-lal a csapattárs Sergio Perez és a mercedeses George Russell előtt.

Az edzés kiemelt szerepet kapott, tekintettel arra, hogy a pénteki kétszer 60 percből ténylegesen csak az elsőt töltötte aktív munkával a mezőny az érkező eső miatt. Szerencséjükre az időjárás ebből a szempontból kegyes volt hozzájuk, részben felhős időben 17 Celsius-fokos levegő és 25 fokos aszfalt állt a rendelkezésre.

A kilométerhiány különösen Daniel Ricciardót érintette rosszul: az RB ausztrálja pénteken mindössze 9 félgyors kört teljesített nedves pályán, ugyanis az első edzésen más ült autójába. Persze nem csak ő iparkodott, mindenki próbálta teljesíteni az előirányzott célokat.

A korai percekben elő-előfordultak kisebb hibák a hideg gumik miatt. Kevin Magnussené volt a legsúlyosabb, de a Haas dánja megúszta bukótérbe ragadást.

