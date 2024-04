Miután az első gyakorlást követően esett Szuzukában, a 2024-es Forma-1-es Japán Nagydíj második szabadedzése nedves körülmények között, hűvös időben – 13 Celsius-fokos levegő-, 17 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött meg.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢 The session has started but no drivers on track yet Everyone's keeping a close eye on the radar 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/sWdXrwjALz — Formula 1 (@F1) April 5, 2024

A pilóták, csapatok nem is siettek a pályára, az aszfaltcsík csendes maradt. Míg a többség saját döntésből nem ült az autóba, az első edzésen történt balesetét követően a williamses Logan Sargeant kényszerűen nem vezethetett, az autó vizsgálata és szerelése még folyt. A Williams továbbra sem rendelkezik tartalék kasztnival, sőt, az összetört első és hátsó szárnyakból sincs új darab, így ha versenyzésre alkalmas állapotba is kerül az FW46-os, a korábbi légterelők kerülnek majd fel rá.

12 perc után a mercedeses Lewis Hamilton futott ki elsőként, a W15-ösre a közepes keverékű Pirelli került fel, úgy tűnt, nincs szükség a zöld jelölésű átmeneti esőgumikra, amit a hétszeres világbajnok meg is erősített a rádión.

Hamilton felderítőköre után visszatért a bokszba, ugyanakkor az első edzést a hazai Red Bull-ifjonc Ivasza Ajumu kedvéért kihagyó Daniel Ricciardo ment ki, ugyancsak közepes gumikon, de az RB-s ausztrál már az eső eleredéséről számolt be rádióüzenetében, nem is fejezte be a kört.

25 perc elteltével a McLaren küldte Oscar Piastrit, az ő autójára már az intermediate-ek kerültek fel. Az ausztrál ifjonc is mindössze egy installációs kört futott, de jelezte, hogy a pálya „nem annyira vizes”.

Oscar Piastri heads out on inters 📻 "It's not really that wet"#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/PVi9SRGaen — Formula 1 (@F1) April 5, 2024

Piastri beérkezésével egy időben a sauberes Csou Kuan-jü és Valtteri Bottas, valamint a hazai kedvenc, az RB-s Cunoda Juki is kimerészkedett a pályára, nem sokkal később Alexander Albon is követte őket.

A thai pilóta visszament a bokszba, Cunoda és Ricciardo viszont több kört is megtett – 40 perc elteltével csak nekik volt mért idejük. Őket a Sauber pilótái váltották, néhány percig a fekete-zöld autók köröztek – de a csapat a kerékcseréket is gyakorolta.

Az utolsó percekben a Haas párosa is kiment, ők kockáztattak, ugyanis Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen a lágy gumikon vágtak neki – kimondottan átmeneti körülmények voltak, az intermediate-hez már túl száraz volt az aszfalt, de a slickekkel még nem lehetett rendesen hajtani.

Piastri is visszatért a pályára, ő is a lágyakkal próbálkozott, ő lett a harmadik, akinek teljes, mért idő került a neve mellé, ráadásul le is taszította az élről Cunodát.

Finally! 😄 Time to go check the conditions. Kevin and Nico head onto the damp track on soft tires. #HaasF1 #JapaneseGP #FP2 pic.twitter.com/sQR5K2xno8 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) April 5, 2024

Két perccel a vége előtt a Ferrarik is feltűntek a pályán, Lando Norris is kiment, Hamilton is újra nekifutott, mindannyian lágyakon.

Az edzés a pályán lévők rajtszimulációival zárult.

A hétvége szombaton – magyar idő szerint – 4.30-kor a harmadik szabadedzéssel folytatódik, a kvalifikáció 8 órakor lesz, a vasárnapi futam reggel 7-kor rajtol majd.