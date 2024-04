Szürke, hűvös időben – 16 Celsius-fokos levegő, 24 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött meg a 2024-es Forma-1-es világbajnokság negyedik fordulója, a Japán Nagydíj első szabadedzése Szuzukában.

Az indítás után a Williamseken és a haasos Nico Hülkenbergen kívül mindenki szinte azonnal a pályára lépett, komoly forgalom volt az aszfaltcsíkon.

The Super Formula racer is taking Daniel Ricciardo's RB seat for this session #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uE8rcXBPze

It's a big day for Ayumu Iwasa 🤩

A helyi nézők két hazai pilótát üdvözölhettek, hiszen az RB-nél Cunoda Juki mellett a Red Bull programjába tartozó Ivasza Ajumut ültették autóba az első gyakorláson, míg a veterán Daniel Ricciardo kispadozott.

Az első körök után a mclarenes Lando Norris állt az élre a közepes keveréken futott 1:31,781-es körével.

Egy ponton Norris és az Aston Martin-os Fernando Alonso ugyanazzal az idővel állt az élen, de a címvédő Max Verstappen a kemény gumikon is gyorsabb tudott lenni, 25 perc után 1:31,463-mal a holland volt az első.

Pont féltávnál kerültek fel az első lágy Pirellik, Lewis Hamilton futott egy kvalifikációs kört (1:30,543), de amint átért a célvonalon, a williamses Logan Sargeant a 7-es kanyarban a gumifalnak az autót. Azonnal előkerült a piros zászló.

🚩 RED FLAG 🚩

Logan Sargeant into the barriers

"I'm sorry, man" the Williams driver says to his team#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/V5OSj8SlDi

— Formula 1 (@F1) April 5, 2024