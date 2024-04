Egy ráfutásos baleset akadályozta meg abban Daniel Ricciardót, hogy adott esetben megszerezze idei első F1-es pontjait, ehelyett azonban feladni kényszerült a Kínai Nagydíjat. Az újraindításhoz készülődött a mezőny a 27. körben, amikor a hajtűkanyar előtt többen feltorlódtak, aminek következtében Lance Stroll hátulról Daniel Ricciardónak ütközött.

Figyelmetlenségével a kanadai versenyző nemcsak megfosztotta mindkettőjüket a pontszerzés lehetőségétől, de magára is haragította ausztrál ellenfelét, aki a kiesését követően alig bírta visszafogni magát, miután Stroll leidiótázta őt a koccanásukért.

„Ez nagyon elkeserítő. Nyilvánvalóan előfordulnak versenybalesetek, de ilyennek a biztonsági autó mögött soha nem szabadna megtörténnie” – véleményezte az esetet a Racing Bulls (VCARB) pilótája. „Felforrt a vérem, amikor megnéztem a fedélzeti kamerás felvételeket, és láttam, hogy amint elkezdünk fékezni, jobbra fordul a sisakja, és már a 14-es kanyar csúcspontját nézi, egyáltalán nem figyelve rám. Addigra pedig már nekem is ütközött, mire visszanézett.”

Daniel Ricciardo's race came to a bumpy end behind the Safety Car 💥 😮#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4ks8SVpuFA — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

„Nem tudom, mit csinál, vagy hol áll a feje, de csak annyit kellene tennie ebben a helyzetben, hogy értem aggódik, viszont nyilvánvaló, hogy nem ezt tette…”

„Már éppen kezdtem lehiggadni, amikor elmondták nekem, mit gondol Lance az esetről. Szerinte egy idióta vagyok, és én vagyok a hibás. Ettől forrt fel még inkább a vérem, mert a napnál is világosabb, hogy mi történt, ráadásul a biztonsági autó mögött. Ilyenkor egy dolgot kéne tenni: figyelni az előtted haladó autót” – idézte Ricciardo szavait a Motorsport.com. „Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ne azt mondjam, amit a legszívesebben mondanék, de akkor is b*ssza meg ez a srác, és még így is kedves fogalmaztam. De ha ő így gondolja…”

A versenyfelügyelők Strollt találták vétkesnek az ügyben, amiért még a futam közben 10 másodperces időbüntetést ítéltek neki – bár a 15. helyen célba érve ennek vajmi kevés jelentősége volt. Ezen kívül két büntetőponttal „jutalmazták” még a manőverét, így a 12 hónapon belül szerzett egységeinek száma hétre nőtt. Ricciardo sem úszta meg a büntetést, csak őt egy másik eset miatt vették elő.

