A Red Bull 100. Forma-1-es rajtelsőségét hozta a Kínai Nagydíj kvalifikációja, ami egyben Max Verstappen idei ötödik és pályafutása 37. pole-pozícióját is jelentette. Sergio Pérez második helye révén kibérelte az első sort az osztrák istálló, mögötte Fernando Alonso zárt harmadikként az Aston Martinnal.

Az időmérő edzés végén Ho-Pin Tung korábbi Forma-1-es teszt- és endurance-versenyző készítette az interjúkat a leggyorsabbakkal.

Óriási, csapattársával szemben is több mint három tizedmásodperces fölényével gondoskodott Verstappen arról, hogy megőrizze makulátlan időmérős mérlegét. Annak ellenére, hogy a háromszoros és címvédő világbajnok korábban élesen bírálta az ötletet, hogy ötéves kihagyása után sprinthétvégével térjen vissza Sanghaj a versenynaptárba, bevallotta, hogy végül még kapóra is jött.

„Adott néhány ötletet a sprintfutam az autóval kapcsolatban, ami, úgy gondolom, még jobban működött az időmérőn” – nyugtázta elégedetten a holland versenyző. „Határozottan elégedett vagyok azzal, ahogyan teljesítettünk a kvalifikáción. Nagyon jó volt vezetni az autót, ráadásul nagyon jónak érződött az utolsó köröm a Q3-ban.”

Mindazonáltal benne volt a pakliban, hogy a Mercedeshez és az Aston Martinhoz hasonlóan a Red Bull is elveszíti az egyik autóját a finálééig, legalábbis Pérez sem tagadta, hogy rezgett a cél számára a Q1-ben. „Majdnem kiestem” – kezdte a mexikói. „Forgalomba kerültem, előttem volt az egyik Williams, ami miatt félbe kellett hagynom az egyik körömet, ami után túlmelegedett, használt gumikon mentem vissza.”

„Épphogy továbbjutottam a 15. helyen, úgyhogy nagyon zűrösen indult a kvalifikáció. Már valamivel gördülékenyebben alakult a Q2: sikerült megértenem az autó egyensúlyát, amin így szépen tudtunk csiszolni. Sajnos azonban ez sem volt elég ahhoz, hogy elkapjam Maxot, de a csapat szempontjából óriási eredménnyel zártuk a napot, különösen annak fényében, hogy sokat változott a pálya” – tette hozzá.

„Sokat változtattunk az autón is, hogy alkalmazkodjunk a körülményekhez, ez remélhetőleg holnap ki is fizetődik. Innentől kezdve harcolhatunk, ahogyan abban is biztosak lehetünk, hogy erős ütemet diktálhatunk majd. Ma már megmutattuk, hogy jók vagyunk a hosszú etapokon, úgyhogy várom a holnapi napot.”

Amennyiben viszont hihetünk az idei eddigi legjobb időmérőjét záró Alonso szavainak, egyetlen hibának köszönheti a Red Bull, hogy ki tudta sajátítani az első két rajtkockát. „Az első szektorban volt egy pillanat az 1-es, illetve a 2-es kanyarban, amikor majdnem elveszítettem az autót” – nyilatkozta a spanyol, aki 166 ezredmásodperccel maradt el Pérez körétől. „Úgy voltam vele, hogy vagy megyek tovább, vagy megszakítom a kört, ugyanis csak ebben a két kanyarban buktam két tizedet.”

„De nem adtuk fel, folytattuk a kört, ami végső soron jól sikerült. Javult az autó a sprint óta. Változtattunk néhány beállításon, meglátjuk majd, hogy mindezt pontokká tudjuk-e váltani” – jegyezte meg bizakodva a kétszeres világbajnok. „Rendkívül boldog vagyok, a csapatra pedig büszke. Bár még nem vagyunk abban a helyzetben, mint amiben szeretnénk lenni, nem adjuk fel, nyomjuk tovább.”