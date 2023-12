Max Verstappen példátlan eredményességgel, 22-ből 19 futamot megnyerve húzta be a 2023-as Forma-1-es világbajnok címet, sorozatban a harmadikat.

A Red Bull holland pilótája – az előzmények tükrében – meglepően előzékeny volt az idei évben erősen küszködő csapattárásával, Sergio Perezzel: bár az alakulatoknál hagyományosan, íratlan szabályként mindig a pályán előrébb lévő versenyzőt hívják korábban kerékcserére, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon vezető Verstappen a rádión visszaüzent, hogy menjen csak a mexikói, ő köszöni, meglesz még.

A versenyző most a svájci Blicknek nyilatkozva elárulta, mi is állt a szokatlan „kedvesség” hátterében:

„Nos, egész egyszerű: szerettem volna tovább kint maradni, hogy biztos legyen, hogy átlépem az élen töltött 1000 kört” – ismerte el kendőzetlen őszinteséggel a korábban a rekordokkal látványosan nem törődő holland.

A taktika be is jött, Verstappen minden korábbi rekordot megdöntve a 2023-as szezonban 1003 kört töltött a pályán a mezőnyt vezetve – összevetésképp: a bajnokságot 2. helyen záró, a szezon első negyedében két futamot is nyerő Perez 146 körrel lett a második ebben a tekintetben.

