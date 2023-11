Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjat, a Red Bull hollandja a ferraris Charles Leclerc és a mercedeses George Russell társaságában ünnepelt a szezonzárón. A holland sikeréhez kétség sem fért, idei 19. győzelme mellett pedig elmondhatja magáról azt is, hogy 1000 kört töltött az első helyen. A futam izgalmát a Mercedes-Ferrari konstruktőri csata adta, melyet Leclerc egyedüli versenyképes Ferrari-versenyzőként próbált irányítani, szó szerint minden lehetőséget bevetve.

Az 58 körös futam, villanyfényes körülmények között zajlott, a levegő 27 , az aszfalt 34 Celsius-fokos volt a rajt idején. A mezőny többsége közepes gumikon kezdte a nagydíjat, leszámítva Lance Strollt (Aston Martin), Carlos Sainzot (Ferrari) és Valtteri Bottast (Alfa Romeo) – ők a kemény Pirellikel indultak.

A rajtnál Max Verstappen megőrizte a vezetést Charles Leclerc előtt, a Red Bull hollandját komoly erőkkel támadta a Ferrari monacóija az első körben. Parádés csatát vívtak, de ez csak egy körig tartott: Leclerc mögé hamar elkezdett a McLaren párosa, Oscar Piastri, valamint a rajtnál egyet előrelépő Lando Norris közeledni. A Mercedest George Russell képviselte az ötödik helyen Cunoda Juki (AlphatTauri), Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes) és Sergio Perez (Red Bull) előtt.

LAP 1/58 Leclerc has a look down the inside at Turn 6 but Verstappen hangs onto the lead #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/RAS4ognoQi — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

A status quo csak a DRS engedélyezéséig tartott: Perez visszaelőzte Hamiltont, aki a rajtnál elment mellette. Egy körrel később a dobogón volt helycsere: Norris előzte meg Piastrit.

A mezőny a futam elején szorosan követte egymást, hat kör elteltével sem volt nagyobb két pilóta között a különbség 2 másodpercnél. A kerékcserék már ekkor elkezdődtek, Kevin Magnussen ment a tervezettnél jóval hamarabb a bokszba a Haas-szal egy elfékezést követően. Daniel Ricciardo is idő előtt a bokszba hajtott, az AlphaTauri egyik fékhűtő nyílásába egy sisakfólia került, ezt ki kellett tisztítani.

Daniel comes in for some fresh hards on lap 8 of this #AbuDhabiGP 👊 pic.twitter.com/AEhy13SNCn — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 26, 2023

A két hosszú DRS-zóna ellenére inkább volt vonatozós a futam első tíz köre, mint előzésekben vagy csatákban gazdag. A 4-5. helyen Piastrit kergett Russell, de a McLaren ausztrálja remekül védekezett a Mercedes ellen. Hátrébb Perez és Hamilton a 9-10. helyen nem tudták megelőzni Gasly-t, a 16. helyről induló Sainz pedig még csak a 13. volt ekkor.

Piastrit a 11. körben törte meg Russell, aki feljött ezzel a negyedik helyre. Egy körrel később Perez is átverekedte magát Gasly Alpine-ján a 8-9. helyen.

A tervezett kerékcseréket Alonso kezdte meg, ezek alapján a spanyol két kiállásra játszott, de jó opciónak tűnt az egy bokszkiállás is. A spanyolra a McLaren is reagált Piastrival a 14. körben, de a középmezőnyből és a hátsó szekcióból is többen váltottak. Piastri éppen Alonso elé gördült ki a pályára, és levédte a kétszeres bajnok támadásait.

A 15. körben Norris és Russell is a csere mellett döntöttek. A McLaren rossz bokszmunkája miatt Russell megelőzte Norrist a bokszban. Akik cseréltek, mindannyian kemény gumikat kaptak.

LAP 15/58 Norris and Russell pit on the same lap and it’s Mercedes who profit from a slow stop by McLaren 😮#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/JayBHFnfjG — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

Hamilton nem tudott Perez után eredni, Gasly üldözése közben nekikoccant a franciának. A 16. körben a brit is váltott sokakkal egyetemben, a 17. körben pedig Verstappen is kiállt az élről. Négyen voltak már csak ekkor a rajt óta viselt közepes abroncsokon, és természetesen a kemény Pirellikkel kezdők sem jártak eddig a bokszban. Előbbiekre nem kellett sokat várni: Leclerc, Perez és Gasly a 18. körben váltottak, így Cunoda vette át ideiglenesen a vezetést Stroll és Sainz előtt.

A reális első Verstappen volt a negyedik helyen Leclerc előtt 3,4 másodperccel, akit már üzemmeleg gumikon kergetett Russell. Lassan vissza is állt ez a valóságban, a közepes gumikon indulók mellett fokozatosan mentek el Verstappenék.

Cunodára érdemes volt figyelni, a többiekkel szemben ugyanis egyértelműen rámentek az egy kiállásra, és közepes gumikon 23 kört futott kerékcseréje előtt. Stroll keményekkel pont ugyanennyit ment. Sainz is csak 24 kört ment a keményekkel, ráadásul újra fehér oldalfalú Pirelliket kapott, így még adós volt egy kiállással.

Verstappen a 25. körben 5 másodperccel vezetett Leclerc és 6,8-cal Russell előtt. Mögöttük Norris és Piastri haladtak, Perez pedig eddigre a hatodik helyre kapaszkodott fel Alonso, Hamilton, Ricciardo és Cunoda előtt. A japán rövidesen el is ment csapattársa mellett mindenféle harc és ellenállás nélkül. Féltávig Perez megelőzte még Piastrit az 5-6. helyen, Sainz pedig a kerékcseréje után a 16. helyről kapaszkodott vissza – a 29. körben a 14. volt.

Ricciardo a féltáv után ki is vált a pontszerzők közül Stroll örömére, de ez érthető is volt a korai nem tervezett gumicseréjének fényében. Kicsit lenyugodtak ekkor a kedélyek, jó pár körön Hamiltont figyelhettük, aki azt az Alonsót közelítette, aki szintén próbálta becserkészni Piastrit a 6-7-8. helyen.

Az állóvizet a kerékcserék második sorozata törte meg, melyet Norris kezdett. Körről körre reagáltak a többiek is az élmezőnyben, Leclerc, Russell és Norris közel is kerültek egymáshoz, de helycsere nem történt köztük. A változásoknak köszönhetően Cunoda a harmadik helyen találta magát, de csak 1 másodperccel volt Leclerc-ék előtt, így könnyű prédának bizonyult.

LAP 36/58 Leclerc follows Russell into the pits and crucially comes back out in P6 ahead of the Mercedes #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/kcfBn1hPFr — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

A kerékcseréken Hamilton profitált, megelőzte a brit Alonsót, de egy körrel később a spanyol már ismét a Mercedes előtt volt. Alonso próbált trükközni, a DRS-érzékelési pont előtt elengedni Hamiltont, de ő ezt féktesztelésnek fogta fel.

Verstappen és Perez a többiektől eltérően nem rohantak új gumikért a bokszba a 35. kör magasságában. Vezették is így a versenyt, a holland 16 másodperccel haladt mexikói csapattársa előtt, akinek további 13 másodperces fórja volt Leclerc előtt. Nem tűnt lehetetlennek a 42. kör körül az sem, hogy egy kiállással megoldják a futamot, mellyel így Perez nyerhetett volna igazán nagyot. Közben a csoda Cunodának nem akart összejönni, ekkor már csak a 6. volt a japán versenyző, ami ugyan a rajthelye volt, de volt idő, amikor ez jobban is kinézett.

A Red Bull hamar választ adott arra, megkockáztatják-e az egy kiállást: a 43-44. körökben lezavarták a kerékcseréket, így Verstappen mögött Leclerc, Russell, Norris, Perez, Cunoda, Piastri, Sainz, Alonso, Hamilton volt a sorrend. Sainznak azonban még kereket kellett cserélnie.

A 47. körben Norris és Perez csaptak össze, a 4-5. helyezettek komolyan össze is értek. A helycserére egy körrel később került sor, a mexikói ezzel feljött a hetedik helyre. A McLaren örülhetett azonban, hogy Piastri megelőzte Cunodát a 6-7. helyen.

LAP 47/58 Battle for P4 💥 Contact between Perez and Norris forces the McLaren wide at Turn 6 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/iIlSGVguLD — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

A Mercedes-Ferrari konstruktőri csata ekkor az előbbi oldalra billent, Sainz az utolsó körökre halasztott kötelező kiállása miatt teljesen kiesett a pontszerző zónából. Perez lehetett volna a Ferrari megmentője, ha megelőzi a harmadik Russellt – tempóból simának is tűnt a helyzet -, azonban a Norris-féle koccanásért kissé túlzónak ható 5 másodperces büntetést kapott.

Perez ezzel együtt elment Russell mellett négy körrel a leintés előtt, és dolgozhatott azon, hogy a brit előtt kiautózzon öt másodpercet – minden bizonnyal ennek drukkolt a Ferrari is. Leclerc agyában is ez pörgött, aki kijelentette, hogy ha kell, el is engedi a mexikóit, rajta nem múlik semmi, hogy ez összejöjjön, valamint ezzel a konstruktőri ezüstérem is.

Leclerc az utolsó körben el is engedte Perezt, de már minden hiába volt. Verstappen nyert, Perezt visszasorolták a negyedik helyre, így Leclerc és Russell állhattak a dobogóra, a Mercedes pedig megtartotta a konstruktőri második helyet. Perez mögött Norris és Piastri zártak 2023 utolsó futamán, a többi ponton Alonso, Cunoda, Hamilton és Stroll osztoztak.

LAP 58/58 Perez finishes second but his five-second time penalty means he drops to fourth behind Leclerc and Russell TOP THREE

Verstappen

Leclerc

Russell #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ltRBi0mngL — Formula 1 (@F1) November 26, 2023

Sainz a végén nem is látta már meg a kockás zászlót, idő előtt a bokszba kanyarodott, így 16. helyen értékelték. Egyébként mindenkit értékeltek, kieső nem volt.

A bajnokság végeredménye:

Verstappen – 575 p – VILÁGBAJNOK

Perez – 285 p

Hamilton – 234 p

Alonso – 206 p

Leclerc – 206 p

Norris – 205 p

Red Bull – 860 p – VILÁGBAJNOK

Mercedes – 409 p

Ferrari – 406 p

McLaren – 302 p

Aston Martin – 280 p

Alpine – 120 p

A Forma-1 2023-as szezonja ezzel véget ért, de a friss híreket tovább olvashatjátok nálunk!